Самые смешные мемы недели: Йулю поддерживают даже мертвые, 13 лет Януковича
На прошлой неделе произошло много резонансных событий, а некоторые из них получили свое эхо в сети. 24 канал предлагает Вам ознакомиться с наиболее интересными из них.
Прежде всего, пользователей очень шокировала весть, что руководительницу "Батькивщины" Юлию Тимошенко поддерживает популярный бразильский писатель Пауло Коэльо. Шокировали такие новости и самого Коэльо.
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В итоге интернетом начали распространяться мемы о других известных людях, которые говорят Леди Ю "Да". Также пользователи создали карикатуры, в которых говорится о том, что "Баба Юля снимает сглаз и вешает на уши". Появились и стихи к этой теме на мотив известной песни русского шансона "Мурка", в которых это название заменили на "Юльку".
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Еще одним событием, о котором массово шутили в сети, стал приговор Виктору Януковичу. Дело в том, что 24 января украинский суд принял решение – если вечно легитимный, которого подозревают в государственной измене, вернется когда-нибудь в Украину, то ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме.
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На такую весть сразу появилась бурная реакция пользователей. Так, некоторые вспомнили прошлое Януковича, когда тот занимался кражами шапок, а некоторые приравняли его укрытие в России с отбыванием приговора. В то же время пользователи напомнили, что бывший президент, которого официально лишили такого статуса, был, между прочим, профессором и даже писал книги.
Янукович хочет после такого приговора выйти, но не может / Facebook-страница Егора Шумихина
Кроме того, внимание пользователей привлек очередной снежный апокалипсис в Киеве. Хотя и мэр Киева Виталий Кличко отмечал, что коммунальные службы столицы работают в круглосуточном режиме, однако киевляне этого не заметили. Поэтому интернет традиционно заполонили шутки и жалобы на эту тему.
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Люди жалуются на ситуацию с трафиком из-за непогоды в Киеве
Кроме жалоб, киевляне еще и отличились остроумными шутками