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      Самые смешные мемы недели: Йулю поддерживают даже мертвые, 13 лет Януковича

      89 Читати новину українською
      О чем шутили в сети на прошлой неделе
      О чем шутили в сети на прошлой неделе / Коллаж 24 канал

      На прошлой неделе произошло много резонансных событий, а некоторые из них получили свое эхо в сети. 24 канал предлагает Вам ознакомиться с наиболее интересными из них.

      Прежде всего, пользователей очень шокировала весть, что руководительницу "Батькивщины" Юлию Тимошенко поддерживает популярный бразильский писатель Пауло Коэльо. Шокировали такие новости и самого Коэльо.

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      В итоге интернетом начали распространяться мемы о других известных людях, которые говорят Леди Ю "Да". Также пользователи создали карикатуры, в которых говорится о том, что "Баба Юля снимает сглаз и вешает на уши". Появились и стихи к этой теме на мотив известной песни русского шансона "Мурка", в которых это название заменили на "Юльку".

      Тимошенко, підтримка, Джобс, Батьківщина, вибори
      В сети придумали "цитату" Джобса в поддержку​Тимошенко

      Олександр II, підтримка, Джобс, Батьківщина, вибори
      Поддержку Тимошенко "высказывал" даже Александр​ III 

      Еще одним событием, о котором массово шутили в сети, стал приговор Виктору Януковичу. Дело в том, что 24 января украинский суд принял решение – если вечно легитимный, которого подозревают в государственной измене, вернется когда-нибудь в Украину, то ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме.

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      На такую ​​весть сразу появилась бурная реакция пользователей. Так, некоторые вспомнили прошлое Януковича, когда тот занимался кражами шапок, а некоторые приравняли его укрытие в России с отбыванием приговора. В то же время пользователи напомнили, что бывший президент, которого официально лишили такого статуса, был, между прочим, профессором и даже писал книги.

      Янукович, вирок, вічно легітимний, суд, 13 років
      Янукович хочет после такого приговора выйти, но не может / Facebook-страница Егора Шумихина

      Кроме того, внимание пользователей привлек очередной снежный апокалипсис в Киеве. Хотя и мэр Киева Виталий Кличко отмечал, что коммунальные службы столицы работают в круглосуточном режиме, однако киевляне этого не заметили. Поэтому интернет традиционно заполонили шутки и жалобы на эту тему.

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      Київ, сніг, апокаліпсис, меми, мережа, інтернет

      Київ, сніг, апокаліпсис, меми, мережа, інтернет

      Київ, сніг, апокаліпсис, меми, мережа, інтернет
      Люди жалуются на ситуацию с трафиком из-за непогоды в Киеве

      Київ, сніг, апокаліпсис, меми, мережа, інтернет

      Київ, сніг, апокаліпсис, меми, мережа, інтернет

      Київ, сніг, апокаліпсис, меми, мережа, інтернет

      Київ, сніг, апокаліпсис, меми, мережа, інтернет

      Київ, сніг, апокаліпсис, меми, мережа, інтернет
      Кроме жалоб, киевляне еще и отличились остроумными шутками

      Теги: Новости Украины Юлия Тимошенко Сеть Мемы Киев замело снегом Курьезные новости Виктор Янукович
      Источник: 24 канал
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      Новости за 27 января
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