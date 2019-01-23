21:35
23 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кого Путін відправить у космос. Картографічний кримінал
      Вєсті Кремля
      22:52, 22 січня
      Вєсті.UA: Еволюція Бойка від шістки до тринадцятки. Інтерв'ю возгордоненого Луценка
      Вєсті.UA
      19:38, сьогодні
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Блоги Артем Овдієнко
      НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Артем Овдієнко

      Київ у полоні негоди: де ж була снігоприбиральна техніка?

      1893
      Київ замело
      Київ замело / 24 канал

      Снігова негода захопила Україну, а вулиці замело рекордними кучугурами.

      Синоптики та рятувальники заздалегідь попереджали про сильні снігопади, просили українців відмовитися від міжміських поїздок, а в самих містах радили пересісти на комунальний транспорт – утім, заклики ці виявилися непочутими.

      Знав про сьогоднішню негоду, але таки поїхав на роботу власною автівкою. Все, що побачив – суцільний хаос: дорога від дому до офісу (а це 10 кілометрів) нині зайняла вчотири рази довше і була абсолютно нечищеною, кілька аварій та вантажівок, що заглохли просто посеред смуги. Навіть автобус бачив "Київпастрансу", що порожнім намагався видертися крутим підйомом від Поштової площі на Хрещатик, проте усе що він міг – буксувати стоячи на місці й лякати водіїв, що його зараз кине вбік й станеться ще одна ДТП.

      Читайте також: На дорогах України обмежено рух транспорту через снігопади: перелік областей

      При цьому я не побачив жодної одиниці снігоприбиральної техніки, окрім маленького тракторця, що чистив тротуар біля Київської міської держадміністрації! Утім, те що не побачив техніку, зовсім не означає, що її на дорогах не було. Можливо, усю її кинули в бік Конча-Заспи та Козина, де мешкають наші можновладці. Адже, погодьтеся, якби наші чиновники сьогодні застрягли б по своїх маєтках і не змогли б вчасно дістатися владних кабінетів – як би країна таке пережила?

      Юлія Тимошенко ризикувала не встигнути зранку на ексклюзивне богослужіння до іменника Філарета – некрасиво вийшло б. Адже духовний лідер православних українців напередодні як треба благословив з'їзд "Батьківщини"! А Петро Порошенко через нечищені дороги не встиг би на літак до швейцарського Давосу, а він же не Путін, щоб примушувати себе чекати.

      Відтак дороги їм почистили – і Порошенко, і Тимошенко встигли куди їм було треба. Те, що я запізнився на дві години на роботу – сам винен, треба було вірити попередженням синоптиків й їхати на метро.

      Утім, такі от мої нападки на комунальників – нечесні. Чудово розумію, що їм просто потрібен час, щоб впоратися з наслідками негоди. За той час, коли буксував у заторі придумав ідеальний спосіб зробити усіх щасливими: під час негоди треба оголошувати вихідні. Якщо надати місцевій владі ці повноваження – вона б, знаючи про масштаби майбутньої негоди, ухвалювала б заздалегідь рішення про незапланований вихідний.

      Усім би від того була б користь: не сталося б тих от 850 снігових ДТП, про які звітує  сьогодні поліція, не простоювали б тисячі українців годинами в заторах, снігоприбиральна техніка могла б порожніми вулицями без поспіху усе розчистити… але де там! В країні, що має двотижневий анабіоз на новорічні свята, де досі державним вихідним є 8 березня та 1 травня, наші можновладці неспроможні додуматися до такого, щоб мати запасні вихідні у разі надзвичайних ситуацій. А не спроможні, бо вони взагалі не знають про таку проблему, адже дорогу на Козин та Конча-Заспу, тротуар перед Кабміном, Верховною Радою та київською мерією комунальники чистять у першу чергу, навіть якщо заради цього решті країни доводиться зачекати…

      Читайте також: Через сильні снігопади в Україні лише за день сталось 850 аварій

      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Петро Порошенко Юлія Тимошенко Сніг в Україні Київ замело снігом Публікації
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Київ у полоні негоди: де ж була снігоприбиральна техніка?
      сьогодні , 20:30 Київ у полоні негоди: де ж була снігоприбиральна техніка?
      Артем Овдієнко 1882
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
      сьогодні , 20:03 Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
      Ірина Полицька 90181
      Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      сьогодні , 17:54 Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      Яніна Ткачук 4426
      Кому заважає Книга відгуків і пропозицій
      сьогодні , 19:01 Кому заважає Книга відгуків і пропозицій
      Ірина Поліщук 247
      Be in trend: словничок fashion-термінів
      сьогодні , 18:00 Be in trend: словничок fashion-термінів
      Юлія Турелик 339
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук