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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Найсмішніші меми тижня: Йулю підтримують навіть мертві, 13 років Януковича

      405 Читать новость на русском
      Про що жартували у мережі минулого тижня
      Про що жартували у мережі минулого тижня / Колаж 24 канал

      Минулого тижня сталося багато резонансний подій, а деякі з них отримали своє відлуння у мережі. 24 канал пропонує Вам ознайомитися з найцікавішими з них.

      Перш за все, юзерів неабияк шокувала звістка, що очільницю "Батьківщини" Юлію Тимошенко підтримує популярний бразильський письменник Пауло Коельйо. Шокували такі новини й самого Коельйо.

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      У підсумку інтернетом почали ширитися меми про решту відомих осіб, які кажуть Леді Ю "Так". Також юзери створили карикатури, у яких мовиться про те, що "Баба Юля знімає вроки та вішає на вуха". З’явилися і вірші до цієї теми на мотив відомої пісні російського шансону "Мурка", в яких цю назву замінили на "Юльку".

      Тимошенко, підтримка, Джобс, Батьківщина, вибори
      У мережі вигадали "цитату" Джобса на підтримку Тимошенко

      Олександр II, підтримка, Джобс, Батьківщина, вибори
      Підтримку Тимошенко "висловлював" навіть Олександр III 

      Ще однією подією, про яку масово жартували у мережі, став вирок Віктору Януковичу. Річ у тім, що 24 січня український суд ухвалив рішення – якщо вічно легітимний, якого підозрюють у державній зраді, повернеться коли-небудь в Україну, то йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці.

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      На таку звістку одразу з’явилася бурхлива реакція юзерів. Так, дехто згадав минуле Януковича, коли той займався крадіжками шапок, а дехто прирівняв його переховування в Росії з відбуванням вироку. Водночас користувачі нагадали, що колишній президент, якого офіційно позбавили такого статусу, був, між іншим, професором і навіть писав книжки.

      Янукович, вирок, вічно легітимний, суд, 13 років
      Янукович хоче після такого вироку вийти, але не може / Facebook-сторінка Єгора Шуміхіна

      Крім того, увагу користувачів привернув черговий сніговий апокаліпсис у Києві. Хоча і мер Києва Віталій Кличко наголошував, що комунальні служби столиці працюють у цілодобовому режимі, проте кияни цього не помітили. Відтак, інтернет традиційно заполонили жарти та скарги на цю тему.

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      Київ, сніг, апокаліпсис, меми, мережа, інтернет

      Київ, сніг, апокаліпсис, меми, мережа, інтернет

      Київ, сніг, апокаліпсис, меми, мережа, інтернет
      Люди скаржаться на ситуацію з трафіком через негоду у Києві

      Київ, сніг, апокаліпсис, меми, мережа, інтернет

      Київ, сніг, апокаліпсис, меми, мережа, інтернет

      Київ, сніг, апокаліпсис, меми, мережа, інтернет

      Київ, сніг, апокаліпсис, меми, мережа, інтернет

      Київ, сніг, апокаліпсис, меми, мережа, інтернет
      Окрім скарг, кияни ще й відзначилися дотепними жартами 

      Теги: Новини України Юлія Тимошенко Меми Мережа Віктор Янукович Курйозні новини Київ замело снігом
      Джерело: 24 канал
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