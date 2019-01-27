Найсмішніші меми тижня: Йулю підтримують навіть мертві, 13 років Януковича

Минулого тижня сталося багато резонансний подій, а деякі з них отримали своє відлуння у мережі. 24 канал пропонує Вам ознайомитися з найцікавішими з них.

Перш за все, юзерів неабияк шокувала звістка, що очільницю "Батьківщини" Юлію Тимошенко підтримує популярний бразильський письменник Пауло Коельйо. Шокували такі новини й самого Коельйо.

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У підсумку інтернетом почали ширитися меми про решту відомих осіб, які кажуть Леді Ю "Так". Також юзери створили карикатури, у яких мовиться про те, що "Баба Юля знімає вроки та вішає на вуха". З’явилися і вірші до цієї теми на мотив відомої пісні російського шансону "Мурка", в яких цю назву замінили на "Юльку".



У мережі вигадали "цитату" Джобса на підтримку Тимошенко



Підтримку Тимошенко "висловлював" навіть Олександр III

Володимир Саркісян

Чарльз Спенсер Диккенс Чаплин выступил в поддержку #тимошенко.

Об этом он заявил в интервью агенству "Ассошиэйтед Пресс Эни Кей".

На вопрос журналиста, откуда ему известна Юлия Владимировна, знаменитость не задумываясь хором ответила: "Прочитали у Коэльо" — Мантелепа (@WilnoLwiw) 23 January 2019

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Пауло Коэльо обнаружил, что он у себя в постели превратился в Юлию Тимошенко. — ???? ??????? (@donbassvoice) 23 January 2019

*текстовый коллаж: тайная вечеря, вместо головы Христа — Тимошенко, вместо Иуды Коэльо, остальных набрать по программе съезда, Тимоха произносит «один из вас предаст меня» — внутрішній Стамбул (@saver_ag) 23 January 2019

Ще однією подією, про яку масово жартували у мережі, став вирок Віктору Януковичу. Річ у тім, що 24 січня український суд ухвалив рішення – якщо вічно легітимний, якого підозрюють у державній зраді, повернеться коли-небудь в Україну, то йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці.

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На таку звістку одразу з’явилася бурхлива реакція юзерів. Так, дехто згадав минуле Януковича, коли той займався крадіжками шапок, а дехто прирівняв його переховування в Росії з відбуванням вироку. Водночас користувачі нагадали, що колишній президент, якого офіційно позбавили такого статусу, був, між іншим, професором і навіть писав книжки.



Янукович хоче після такого вироку вийти, але не може / Facebook-сторінка Єгора Шуміхіна

Крім того, увагу користувачів привернув черговий сніговий апокаліпсис у Києві. Хоча і мер Києва Віталій Кличко наголошував, що комунальні служби столиці працюють у цілодобовому режимі, проте кияни цього не помітили. Відтак, інтернет традиційно заполонили жарти та скарги на цю тему.

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Люди скаржаться на ситуацію з трафіком через негоду у Києві