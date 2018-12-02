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      Самые смешные мемы недели: пираты Азовского моря и официальный дефицит соли

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      Самые смешные мемы недели
      Самые смешные мемы недели / коллаж 24 каналу

      В Украине выдалась напряженная неделя: захват наших кораблей Россией вблизи Керченского пролива, введение в связи с этим военного положения в 10 областях, однако со сплошным негативом нужно бороться. Лучшее же оружие против него – смех. Соцсети на этой неделе активно радуют нас забавными мемами и шутками о пиратах Азовского моря, бесполезной панике насчет военного положения и одинокого Путина.

      Пираты Азовского моря

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      В сети действия России вблизи Керченского пролива и вызывающее поведение властной верхушки РФ вызвали как шквал конструктивной критики, так и бурю насмешек. Так, россиян в сети прозвали пиратами Азовского моря. Больше всего досталось президенту РФ Владимиру Путину. Его карикатуристы изобразили в образе Дэви Джонса – главного антагониста второго фильма из серии "Пираты Карибского моря".

      пірат путін азовське море меми 

      Официально: дефицит соли и другие шутки о военном положении

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      Информация о военном положении наделала изрядного шума в Украине. В частности, яркими фейками выделились российские пропагандисты. Так, телеведущая Ольга Скабеева в эфире своей программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" рассказала, что в украинских магазинах из-за военного положения "официально закончилась соль". Соответствующий отрывок программы распространили в Youtube.

      "Официально: закончилась соль" – видео с российским фейком

      Сеть взорвалась шутками о такой "информации".

      сіль воєнний стан
      сіль воєнний стан

      Добавим, что до этого своими странными сравнениями по поводу киевской власти поделился Владимир Путин.

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      Путина возмутило то, что украинской власти перед мировым сообществом все вроде бы "сходит с рук".

      Чего киевские власти не сделают, им все сходит с рук. Если они потребуют младенцев на завтрак, им, наверное, подадут и младенцев. А что ж, скажут - они хотят есть,
      – посетовал Путин.

      Относительно этого заявления тоже появились забавные шутки.

      Диванные "эксперты" начали нагнетать "зраду" после введения военного положения, поэтому в соцсетях начали публиковать креативные мемы по этому поводу.

      воєнний стан в Україні
      воєнний стан в Україні
      воєнний стан в Україні
      воєнний стан в Україні
      Шутки о военном положении в Украине

      Одинокий Путин

      Во время открытия саммита G20 в Буэнос-Айресе президент США Дональд Трамп не пожал руку российскому президенту Владимиру Путину.

      Кроме того, президент США избежал рукопожатия с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом.

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      Зато поздоровался с принцем Саудовской Аравии Владимир Путин. Более того, журналисты сообщают, что Путин и Мохаммед бин Салман часто сидят рядом, что-то обсуждают и смеются.

      То, как Путина проигнорировал глава Белого дома, стало поводом для насмешек.

      Известный российский художник Сергей Елкин создал карикатуру на президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Автор пошутил над тем, что политики не пожали руки друг другу на саммите G20 в аргентинском Буэнос-Айресе.

      "Как было на самом деле в Аргентине!" – подписал карикатуру ее автор.

      На рисунке изображены Трамп и Путин, которые не то, что не пожали руки друг другу, а более того – даже станцевали танго. При этом в зубах американского лидера была зажата красная роза, а его фирменный красный галстук тянулась по полу. При этом хозяина Кремля изобразили значительно меньшего по росту, чем президента США.

      Шутки насчет отношений "Трамп – Путин".

      Трамп Путин
      Трамп Путин
      Карикатура на Путина и Трампа от The Week

        

      Теги: Мемы Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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