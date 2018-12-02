Самые смешные мемы недели: пираты Азовского моря и официальный дефицит соли

В Украине выдалась напряженная неделя: захват наших кораблей Россией вблизи Керченского пролива, введение в связи с этим военного положения в 10 областях, однако со сплошным негативом нужно бороться. Лучшее же оружие против него – смех. Соцсети на этой неделе активно радуют нас забавными мемами и шутками о пиратах Азовского моря, бесполезной панике насчет военного положения и одинокого Путина.

Пираты Азовского моря

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В сети действия России вблизи Керченского пролива и вызывающее поведение властной верхушки РФ вызвали как шквал конструктивной критики, так и бурю насмешек. Так, россиян в сети прозвали пиратами Азовского моря. Больше всего досталось президенту РФ Владимиру Путину. Его карикатуристы изобразили в образе Дэви Джонса – главного антагониста второго фильма из серии "Пираты Карибского моря".

Pirates of the Azov. pic.twitter.com/NCHWF9j2M5 — St. Petersburg Troll Farm (@Russian_trolls) 26 листопада 2018 р.

Пират Азовского моря Пыня ботоксный прибыл в Буэнос-Айрес за черной меткой. — Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 30 листопада 2018 р.

КУПИЛ СЕБЕ ПОПУГАЯ И ПОВЯЗКУ НА ГЛАЗ.

ДУМАЮ, ВМЕСТО РУКИ ЖЕЛЕЗНЫЙ КРЮК ЗАХУЯРИТЬ, НО ЧОТА СТРАШНОВАТО, ДА И РУКУ ЖАЛКО.



РАЗ НЕ ПРОКАТИЛО С МНОГОПОЛЯРНЫМ МИРОМ, ГЕОПОЛИТИЧЕСКИМ ДОМИНИРОВАНИЕМ И КОЛОНИЗАЦИЕЙ ЛУНЫ, БУДУ ГРОЗОЙ МОРЕЙ, ЁПТА! — Владимир Путин (@king_of_botox) 26 листопада 2018 р.

Минобороны РФ утвердило новый флаг российского флота: pic.twitter.com/9Y4X7Ciuz2 — Львовский метрополитен (@natohawks) 28 листопада 2018 р.

PIRATE OF THE BORN AND AZOV SEAS! pic.twitter.com/eZ4P4tGmFN — STOP TERRORОSSIA! (@rman_roman) 1 грудня 2018 р.

В России показали самую бессмысленную подлодку проекта "Дави его, блядь" — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 1 грудня 2018 р.

очень сложно не угодить в территориальные воды владимвладимыча.

- почему? - так он сам сказал: границ грит у меня нет, а берегов давно не вижу. — Сталкер (@ValBodin) 26 листопада 2018 р.

Официально: дефицит соли и другие шутки о военном положении

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Информация о военном положении наделала изрядного шума в Украине. В частности, яркими фейками выделились российские пропагандисты. Так, телеведущая Ольга Скабеева в эфире своей программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" рассказала, что в украинских магазинах из-за военного положения "официально закончилась соль". Соответствующий отрывок программы распространили в Youtube.

"Официально: закончилась соль" – видео с российским фейком

Сеть взорвалась шутками о такой "информации".





Добавим, что до этого своими странными сравнениями по поводу киевской власти поделился Владимир Путин.

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Путина возмутило то, что украинской власти перед мировым сообществом все вроде бы "сходит с рук".

Чего киевские власти не сделают, им все сходит с рук. Если они потребуют младенцев на завтрак, им, наверное, подадут и младенцев. А что ж, скажут - они хотят есть,

– посетовал Путин.

Относительно этого заявления тоже появились забавные шутки.

Диванные "эксперты" начали нагнетать "зраду" после введения военного положения, поэтому в соцсетях начали публиковать креативные мемы по этому поводу.









Шутки о военном положении в Украине

Одинокий Путин

Во время открытия саммита G20 в Буэнос-Айресе президент США Дональд Трамп не пожал руку российскому президенту Владимиру Путину.

Кроме того, президент США избежал рукопожатия с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом.

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Зато поздоровался с принцем Саудовской Аравии Владимир Путин. Более того, журналисты сообщают, что Путин и Мохаммед бин Салман часто сидят рядом, что-то обсуждают и смеются.

То, как Путина проигнорировал глава Белого дома, стало поводом для насмешек.

І цей сморчок ще хоче, щоб його сприймали як імператора... https://t.co/dHYnE7WLlG — Санич (@ShklyarenkoA) 30 листопада 2018 р.

Ой, а хто це у нас тут зганьбився? https://t.co/iGtANPwXxI — Portoss (@asn_in) 30 листопада 2018 р.

«Насильно мил не будешь. Будем ждать нового случая», — сказал Лавров, комментируя причины отказа доступа ВВХ к Трампу.



Это да. pic.twitter.com/mmvSuubfWB — СмутноеВремя (@Durevestnik) 30 листопада 2018 р.

Твоё лицо, когда нашкодил, и знаешь, что все это знают. pic.twitter.com/Pf0xh4nKFB — СмутноеВремя (@Durevestnik) 30 листопада 2018 р.

Известный российский художник Сергей Елкин создал карикатуру на президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Автор пошутил над тем, что политики не пожали руки друг другу на саммите G20 в аргентинском Буэнос-Айресе.

"Как было на самом деле в Аргентине!" – подписал карикатуру ее автор.

На рисунке изображены Трамп и Путин, которые не то, что не пожали руки друг другу, а более того – даже станцевали танго. При этом в зубах американского лидера была зажата красная роза, а его фирменный красный галстук тянулась по полу. При этом хозяина Кремля изобразили значительно меньшего по росту, чем президента США.

Шутки насчет отношений "Трамп – Путин".





Карикатура на Путина и Трампа от The Week