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      Найсмішніші меми тижня: пірати Азовського моря та офіційний дефіцит солі

      977 Читать новость на русском
      Найсмішніші меми тижня
      Найсмішніші меми тижня / колаж 24 каналу

      В Україні видався напружений тиждень: захоплення вітчизняних кораблів Росією поблизу Керченської протоки, введення у зв'язку із цим воєнного стану у 10 областях, проте із суцільним негативом слід боротися. Найкраща ж зброя проти нього – сміх. Соцмережі цього тижня активно тішать нас кумедними мемами та жартами про піратів Азовського моря, марну паніку стосовно воєнного стану та самотнього Путіна.

      Пірати Азовського моря

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      У мережі дії Росії поблизу Керченської протоки та зухвала поведінка владної верхівки РФ викликала як шквал конструктивної критики, так і хвилю глузувань. Так, росіян у мережі прозвали піратами Азовського моря. Найбільше дісталося президенту РФ Володимиру Путіну. Його карикатуристи зобразили в образі Деві Джонса – головного антагоніста другої частини із серії фільмів "Пірати Карибського моря".

      пірат путін азовське море меми 

      Офіційно: дефіцит солі та інші жарти про воєнний стан

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      Інформація про воєнний стан наробила неабиякого галасу в Україні. Зокрема, яскравими фейками виділилися російські пропагандисти. Так, телеведуча Ольга Скабеєва в ефірі своєї програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" розповіла, що в українських магазинах через воєнний стан "офіційно закінчилась сіль". Відповідний уривок програми поширили в Youtube.

      "Офіційно: закінчилась сіль" – відео із російським фейком

      Мережа вибухнула жартами щодо такої "інформації".

      сіль воєнний стан
      сіль воєнний стан

      Додамо, що до цього своїми дивними порівняннями щодо київської влади поділився Володимир Путін.

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      Путіна обурило те, що українській владі перед світовою спільнотою все начебто "сходить з рук".

      Чого київська влада не зроблять, їм все сходить з рук. Якщо вони зажадають немовлят на сніданок, їм, напевно, подадуть і немовлят. А що ж, скажуть – вони хочуть їсти,
      – поскаржився Путін.

      Щодо цієї заяви теж з'явились кумедні жарти.

      Диванні "експерти" почали наголошувати на "зраді" після введення воєнного стану, тому у соцмережах почали публікувати креативні меми щодо цього.

      воєнний стан в Україні
      воєнний стан в Україні
      воєнний стан в Україні
      воєнний стан в Україні
      Жарти щодо воєнного стану в Україні

      Самотній Путін

      Під час відкриттяі саміту G20 у Буенос-Айресі президент США Дональд Трамп не потиснув руку російському президенту Володимиру Путіну. 

      Крім того, президент США уникнув рукостискання зі спадковим принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом.

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      Натомість привітався з принцом Саудівської Аравії Володимир Путін. Більше того, журналісти повідомляють, що Путін та Мохаммед бін Салман часто сидять поруч, щось обговорюють і сміються.

      Те, як Путіна проігнорував очільник Білого дому стало приводом для насмішок.

      Відомий російський художник Сергій Йолкін створив карикатуру на президентів США та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна. Автор пожартував над тим, що політики не потиснули руки один одному на саміті G20 в аргентинському Буенос-Айресі.

      "Як було насправді в Аргентині!", – підписав карикатуру її автор.

      На малюнку зображені Трамп і Путін, які не те, що не потиснули руки один одному, а більше того – навіть станцювали танго. При цьому у зубах американського лідера була затиснута червона троянда, а його фірмова червона краватка тяглася аж по підлозі. При цьому господаря Кремля зобразили значно меншого за зростом від президента США.

      Жарти щодо відносин "Трамп – Путін".

      Путін Трамп відносини Трамп з Путіним в Аргентині g20
      g20 Трамп Путін
      Карикатури на Трампа та Путіна від The Week

        

      Теги: Курйозні новини Меми
      Джерело: 24 Канал
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