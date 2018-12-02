Найсмішніші меми тижня: пірати Азовського моря та офіційний дефіцит солі
В Україні видався напружений тиждень: захоплення вітчизняних кораблів Росією поблизу Керченської протоки, введення у зв'язку із цим воєнного стану у 10 областях, проте із суцільним негативом слід боротися. Найкраща ж зброя проти нього – сміх. Соцмережі цього тижня активно тішать нас кумедними мемами та жартами про піратів Азовського моря, марну паніку стосовно воєнного стану та самотнього Путіна.
Пірати Азовського моря
Читайте також: "Де президентський прапор?": курйози з Порошенком під час ухвалення воєнного стану
У мережі дії Росії поблизу Керченської протоки та зухвала поведінка владної верхівки РФ викликала як шквал конструктивної критики, так і хвилю глузувань. Так, росіян у мережі прозвали піратами Азовського моря. Найбільше дісталося президенту РФ Володимиру Путіну. Його карикатуристи зобразили в образі Деві Джонса – головного антагоніста другої частини із серії фільмів "Пірати Карибського моря".
Офіційно: дефіцит солі та інші жарти про воєнний стан
Читайте також: Ріелторка у вигадливий спосіб рекламує житло – за допомогою напівоголених моделей
Інформація про воєнний стан наробила неабиякого галасу в Україні. Зокрема, яскравими фейками виділилися російські пропагандисти. Так, телеведуча Ольга Скабеєва в ефірі своєї програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" розповіла, що в українських магазинах через воєнний стан "офіційно закінчилась сіль". Відповідний уривок програми поширили в Youtube.
"Офіційно: закінчилась сіль" – відео із російським фейком
Мережа вибухнула жартами щодо такої "інформації".
Додамо, що до цього своїми дивними порівняннями щодо київської влади поділився Володимир Путін.
Читайте також: Смертельний політ: непристебнутий турист на дельтаплані пролетів на висоті 1000 метрів – відео
Путіна обурило те, що українській владі перед світовою спільнотою все начебто "сходить з рук".
Чого київська влада не зроблять, їм все сходить з рук. Якщо вони зажадають немовлят на сніданок, їм, напевно, подадуть і немовлят. А що ж, скажуть – вони хочуть їсти,
– поскаржився Путін.
Щодо цієї заяви теж з'явились кумедні жарти.
Диванні "експерти" почали наголошувати на "зраді" після введення воєнного стану, тому у соцмережах почали публікувати креативні меми щодо цього.
Жарти щодо воєнного стану в Україні
Самотній Путін
Під час відкриттяі саміту G20 у Буенос-Айресі президент США Дональд Трамп не потиснув руку російському президенту Володимиру Путіну.
Крім того, президент США уникнув рукостискання зі спадковим принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом.
Читайте також: У Канаді охоронці ювелірної крамниці розігнали грабіжників декоративними мечами: відео
Натомість привітався з принцом Саудівської Аравії Володимир Путін. Більше того, журналісти повідомляють, що Путін та Мохаммед бін Салман часто сидять поруч, щось обговорюють і сміються.
Те, як Путіна проігнорував очільник Білого дому стало приводом для насмішок.
Відомий російський художник Сергій Йолкін створив карикатуру на президентів США та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна. Автор пожартував над тим, що політики не потиснули руки один одному на саміті G20 в аргентинському Буенос-Айресі.
"Як було насправді в Аргентині!", – підписав карикатуру її автор.
На малюнку зображені Трамп і Путін, які не те, що не потиснули руки один одному, а більше того – навіть станцювали танго. При цьому у зубах американського лідера була затиснута червона троянда, а його фірмова червона краватка тяглася аж по підлозі. При цьому господаря Кремля зобразили значно меншого за зростом від президента США.
Жарти щодо відносин "Трамп – Путін".
Карикатури на Трампа та Путіна від The Week
Вибір редакції
-
"Він не мав можливості відповісти": відомі деталі розмови Трюдо і Путіна про Українусьогодні , 19:33
-
Теорія змови: Лавров помітив український слід у скасуванні зустрічі між Трампом та Путінимсьогодні , 18:13
-
Порошенко посмертно нагородив орденом акторку “Дизель Шоу” Марину Поплавськусьогодні , 17:39