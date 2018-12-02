Найсмішніші меми тижня: пірати Азовського моря та офіційний дефіцит солі

В Україні видався напружений тиждень: захоплення вітчизняних кораблів Росією поблизу Керченської протоки, введення у зв'язку із цим воєнного стану у 10 областях, проте із суцільним негативом слід боротися. Найкраща ж зброя проти нього – сміх. Соцмережі цього тижня активно тішать нас кумедними мемами та жартами про піратів Азовського моря, марну паніку стосовно воєнного стану та самотнього Путіна.

Пірати Азовського моря

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У мережі дії Росії поблизу Керченської протоки та зухвала поведінка владної верхівки РФ викликала як шквал конструктивної критики, так і хвилю глузувань. Так, росіян у мережі прозвали піратами Азовського моря. Найбільше дісталося президенту РФ Володимиру Путіну. Його карикатуристи зобразили в образі Деві Джонса – головного антагоніста другої частини із серії фільмів "Пірати Карибського моря".

Pirates of the Azov. pic.twitter.com/NCHWF9j2M5 — St. Petersburg Troll Farm (@Russian_trolls) 26 листопада 2018 р.

Пират Азовского моря Пыня ботоксный прибыл в Буэнос-Айрес за черной меткой. — Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 30 листопада 2018 р.

КУПИЛ СЕБЕ ПОПУГАЯ И ПОВЯЗКУ НА ГЛАЗ.

ДУМАЮ, ВМЕСТО РУКИ ЖЕЛЕЗНЫЙ КРЮК ЗАХУЯРИТЬ, НО ЧОТА СТРАШНОВАТО, ДА И РУКУ ЖАЛКО.



РАЗ НЕ ПРОКАТИЛО С МНОГОПОЛЯРНЫМ МИРОМ, ГЕОПОЛИТИЧЕСКИМ ДОМИНИРОВАНИЕМ И КОЛОНИЗАЦИЕЙ ЛУНЫ, БУДУ ГРОЗОЙ МОРЕЙ, ЁПТА! — Владимир Путин (@king_of_botox) 26 листопада 2018 р.

Минобороны РФ утвердило новый флаг российского флота: pic.twitter.com/9Y4X7Ciuz2 — Львовский метрополитен (@natohawks) 28 листопада 2018 р.

PIRATE OF THE BORN AND AZOV SEAS! pic.twitter.com/eZ4P4tGmFN — STOP TERRORОSSIA! (@rman_roman) 1 грудня 2018 р.

В России показали самую бессмысленную подлодку проекта "Дави его, блядь" — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 1 грудня 2018 р.

очень сложно не угодить в территориальные воды владимвладимыча.

- почему? - так он сам сказал: границ грит у меня нет, а берегов давно не вижу. — Сталкер (@ValBodin) 26 листопада 2018 р.

Офіційно: дефіцит солі та інші жарти про воєнний стан

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Інформація про воєнний стан наробила неабиякого галасу в Україні. Зокрема, яскравими фейками виділилися російські пропагандисти. Так, телеведуча Ольга Скабеєва в ефірі своєї програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" розповіла, що в українських магазинах через воєнний стан "офіційно закінчилась сіль". Відповідний уривок програми поширили в Youtube.

"Офіційно: закінчилась сіль" – відео із російським фейком

Мережа вибухнула жартами щодо такої "інформації".





Додамо, що до цього своїми дивними порівняннями щодо київської влади поділився Володимир Путін.

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Путіна обурило те, що українській владі перед світовою спільнотою все начебто "сходить з рук".

Чого київська влада не зроблять, їм все сходить з рук. Якщо вони зажадають немовлят на сніданок, їм, напевно, подадуть і немовлят. А що ж, скажуть – вони хочуть їсти,

– поскаржився Путін.

Щодо цієї заяви теж з'явились кумедні жарти.

Диванні "експерти" почали наголошувати на "зраді" після введення воєнного стану, тому у соцмережах почали публікувати креативні меми щодо цього.









Жарти щодо воєнного стану в Україні

Самотній Путін

Під час відкриттяі саміту G20 у Буенос-Айресі президент США Дональд Трамп не потиснув руку російському президенту Володимиру Путіну.

Крім того, президент США уникнув рукостискання зі спадковим принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом.

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Натомість привітався з принцом Саудівської Аравії Володимир Путін. Більше того, журналісти повідомляють, що Путін та Мохаммед бін Салман часто сидять поруч, щось обговорюють і сміються.

Те, як Путіна проігнорував очільник Білого дому стало приводом для насмішок.

І цей сморчок ще хоче, щоб його сприймали як імператора... https://t.co/dHYnE7WLlG — Санич (@ShklyarenkoA) 30 листопада 2018 р.

Ой, а хто це у нас тут зганьбився? https://t.co/iGtANPwXxI — Portoss (@asn_in) 30 листопада 2018 р.

«Насильно мил не будешь. Будем ждать нового случая», — сказал Лавров, комментируя причины отказа доступа ВВХ к Трампу.



Это да. pic.twitter.com/mmvSuubfWB — СмутноеВремя (@Durevestnik) 30 листопада 2018 р.

Твоё лицо, когда нашкодил, и знаешь, что все это знают. pic.twitter.com/Pf0xh4nKFB — СмутноеВремя (@Durevestnik) 30 листопада 2018 р.

Відомий російський художник Сергій Йолкін створив карикатуру на президентів США та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна. Автор пожартував над тим, що політики не потиснули руки один одному на саміті G20 в аргентинському Буенос-Айресі.

"Як було насправді в Аргентині!", – підписав карикатуру її автор.

На малюнку зображені Трамп і Путін, які не те, що не потиснули руки один одному, а більше того – навіть станцювали танго. При цьому у зубах американського лідера була затиснута червона троянда, а його фірмова червона краватка тяглася аж по підлозі. При цьому господаря Кремля зобразили значно меншого за зростом від президента США.

Жарти щодо відносин "Трамп – Путін".





Карикатури на Трампа та Путіна від The Week