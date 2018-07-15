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Самые смешные мемы недели: приключения "Малыша Трампа", акция "евробляхеров" и креатив черновчан

165 Читати новину українською
Самые смешные мемы недели
Самые смешные мемы недели / Коллаж 24 канал

Президент США Дональд Трамп, акция протесте "евробляхеров" и креатив черновицких активистов – такими были главные темы обсуждений и мемов у пользователей соцсетей на этой неделе.

Малыш Трамп и все-все-все

12 июля президент США Дональд Трамп после двухдневного саммита НАТО в Брюсселе прибыл с первым официальным визитом в Великобританию.

Протестуя против его приезда на улицы Лондона вышли тысячи людей. Организаторы акции запустили в небо большой воздушный шар в виде ребенка в подгузнике с лицом похожим на Дональда Трампа. Ох и взбудоражила такая инициатива сеть! Огромное количество коллажей и мемов мгновенно заполнило страницы пользователей Facebook и Twitter.

Интернет-пользователи показали, как бы выглядел "Малыш Трамп" на официальных встречах вместо реального президента США.

Протест евробляхеров

13 июля депутаты Верховной Рады поддержали два законопроекта, касающиеся растаможивания автомобилей на еврономерах. Но перед этим несколько тысяч протестующих перекрыли весь правительственный квартал, требуя доступного узаконивания своих автомобилей.

Пользователи соцсетей не остались в стороне таких действий "евробляхеров".

А вот ведущий 24 канала после таких новостей решил продать свое авто в прямом эфире, а на вырученные средства приобрести "бляху" (Внимание! Это шутка!).

Ведущий 24 канала Артем Овдиенко, рассказывая о плюсах и минусах будущего закона о еврономерах, который в первом чтении приняла Верховная Рада, пришел к выводу, что выгоднее будет продать свою машину на украинской регистрации уже сейчас, а на вырученные средства приобрести "бляху".

Произошло это в программе "Pro новости", ведущим которой Овдиенко собственно и является.

Если я все эти цифры по растаможиванию по-новому я правильно понял, конечно, если депутаты, как они вернутся с каникул, проголосуют за этот законопроект и во втором чтении, то машины уже осенью в Украине могут значительно подешеветь. То есть уже сейчас свою на украинской регистрации надо продавать, пока цены не упали. Кстати, может "Цивик" (Honda Civic – 24 канал) кого-то интересует, то обращайтесь. А потом уже за вырученные деньги пригнать себе "бляху" из Европы, чтобы уже осенью ее растаможить за 500 евро,
– иронически подчеркнул представитель вещателя.

Добавим, что во время этих слов он также выставил и соответствующее объявление.

Продам. "Хонда Цивик 5Д", 2010 года, 1,8 литра, автомат, Артем,
– отмечается в сообщении

Клумбы вместо ям

Черновицкие активисты решили креативно бороться с ямами и выбоинами на дороге.

Как рассказал один из инициаторов акции, таким образом они пытаются привлечь внимание властей и общественности к отвратительному качеству дорог в городе.

Ну, а что, креативненько и, главное, эффективно!

Он отметил, что уже через день после этой акции на одной из локаций съемок были заделаны дыры и отремонтирована часть дороги.

Смотрите видео, как в Черновцах высаживают цветы на дороге:

Теги: Дональд Трамп Иностранные номера Курьезные новости Мемы
Источник: 24 Канал
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