Самые смешные мемы недели: приключения "Малыша Трампа", акция "евробляхеров" и креатив черновчан

Президент США Дональд Трамп, акция протесте "евробляхеров" и креатив черновицких активистов – такими были главные темы обсуждений и мемов у пользователей соцсетей на этой неделе.

Малыш Трамп и все-все-все

12 июля президент США Дональд Трамп после двухдневного саммита НАТО в Брюсселе прибыл с первым официальным визитом в Великобританию.

Протестуя против его приезда на улицы Лондона вышли тысячи людей. Организаторы акции запустили в небо большой воздушный шар в виде ребенка в подгузнике с лицом похожим на Дональда Трампа. Ох и взбудоражила такая инициатива сеть! Огромное количество коллажей и мемов мгновенно заполнило страницы пользователей Facebook и Twitter.

Интернет-пользователи показали, как бы выглядел "Малыш Трамп" на официальных встречах вместо реального президента США.

German TV show @heuteshow have replaced Trump with the baby blimp and it's perfect pic.twitter.com/RcDE0juip4 — Marcel Dirsus (@marceldirsus) 13 липня 2018 р.

Ha! I did something myself last week... pic.twitter.com/WUCvxo64wG — Paul Murphy (@algernonradish) 13 липня 2018 р.

Thank you from across the pond! We truly appreciate your protests!!

#TrumpBaby pic.twitter.com/5BUXJwFdNP — Deb from IL (@MyRedBeetle) 13 липня 2018 р.

Протест евробляхеров

13 июля депутаты Верховной Рады поддержали два законопроекта, касающиеся растаможивания автомобилей на еврономерах. Но перед этим несколько тысяч протестующих перекрыли весь правительственный квартал, требуя доступного узаконивания своих автомобилей.

Пользователи соцсетей не остались в стороне таких действий "евробляхеров".

А вот ведущий 24 канала после таких новостей решил продать свое авто в прямом эфире, а на вырученные средства приобрести "бляху" (Внимание! Это шутка!).

Ведущий 24 канала Артем Овдиенко, рассказывая о плюсах и минусах будущего закона о еврономерах, который в первом чтении приняла Верховная Рада, пришел к выводу, что выгоднее будет продать свою машину на украинской регистрации уже сейчас, а на вырученные средства приобрести "бляху".

Произошло это в программе "Pro новости", ведущим которой Овдиенко собственно и является.

Если я все эти цифры по растаможиванию по-новому я правильно понял, конечно, если депутаты, как они вернутся с каникул, проголосуют за этот законопроект и во втором чтении, то машины уже осенью в Украине могут значительно подешеветь. То есть уже сейчас свою на украинской регистрации надо продавать, пока цены не упали. Кстати, может "Цивик" (Honda Civic – 24 канал) кого-то интересует, то обращайтесь. А потом уже за вырученные деньги пригнать себе "бляху" из Европы, чтобы уже осенью ее растаможить за 500 евро,

– иронически подчеркнул представитель вещателя.