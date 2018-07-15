Найсмішніші меми тижня: пригоди "Малюка Трампа", акція "євробляхарів" та креатив чернівчан

Президент США Дональд Трамп, акція протесу "євробляхерів" та креатив чернівецьких активістів – такими були головні теми обговорень та мемів у користувачів соцмереж цього тижня.

Малюк Трамп і всі-всі-всі

12 липня президент США Дональд Трамп після дводенного саміту НАТО у Брюсселі прибув з першим офіційним візитом у Великобританію.

Протестуючи проти його приїзду на вулиці Лондона вийшли тисячі людей. Організатори акції запустили у небо велику повітряну кулю у вигляді дитини у підгузку з обличчям схожим на Дональда Трампа. Ох і розбурхала така ініціатива мережу! Величезна кількість колажів та мемів вмить заполонила сторінки користувачів Facebook і Twitter.

Інтернет-юзери показали, як би виглядав "Малюк Трамп" на офіційних зустрічах замість реального президента США.

German TV show @heuteshow have replaced Trump with the baby blimp and it's perfect pic.twitter.com/RcDE0juip4 — Marcel Dirsus (@marceldirsus) 13 липня 2018 р.

Ha! I did something myself last week... pic.twitter.com/WUCvxo64wG — Paul Murphy (@algernonradish) 13 липня 2018 р.

Thank you from across the pond! We truly appreciate your protests!!

#TrumpBaby pic.twitter.com/5BUXJwFdNP — Deb from IL (@MyRedBeetle) 13 липня 2018 р.

Протест євробляхарів

13 липня депутати Верховної Ради підтримали два законопроекти, що стосуються розмитнення автомобілів на єврономерах. Але перед цим кілька тисяч протестувальників перекрили весь урядовий квартал, вимагаючи доступного узаконення своїх автівок.

Користувачі соцмереж не залишилися осторонь таких дій "євробляхарів".

А от ведучий 24 каналу після таких новин вирішив продати своє авто у прямому ефірі, а на виручені кошти придбати "бляху"(Увага! Це жарт!).

Ведучий 24 каналу Артем Овдієнко, розповідаючи про плюси та мінуси майбутнього закону про єврономери, який у першому читанні ухвалила Верховна Рада, дійшов висновку, що вигідніше буде продати свою машину на українській реєстрації вже зараз, а на виручені кошти придбати "бляху".