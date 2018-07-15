Найсмішніші меми тижня: пригоди "Малюка Трампа", акція "євробляхарів" та креатив чернівчан
Президент США Дональд Трамп, акція протесу "євробляхерів" та креатив чернівецьких активістів – такими були головні теми обговорень та мемів у користувачів соцмереж цього тижня.
Малюк Трамп і всі-всі-всі
12 липня президент США Дональд Трамп після дводенного саміту НАТО у Брюсселі прибув з першим офіційним візитом у Великобританію.
Протестуючи проти його приїзду на вулиці Лондона вийшли тисячі людей. Організатори акції запустили у небо велику повітряну кулю у вигляді дитини у підгузку з обличчям схожим на Дональда Трампа. Ох і розбурхала така ініціатива мережу! Величезна кількість колажів та мемів вмить заполонила сторінки користувачів Facebook і Twitter.
Інтернет-юзери показали, як би виглядав "Малюк Трамп" на офіційних зустрічах замість реального президента США.
Протест євробляхарів
13 липня депутати Верховної Ради підтримали два законопроекти, що стосуються розмитнення автомобілів на єврономерах. Але перед цим кілька тисяч протестувальників перекрили весь урядовий квартал, вимагаючи доступного узаконення своїх автівок.
Користувачі соцмереж не залишилися осторонь таких дій "євробляхарів".
А от ведучий 24 каналу після таких новин вирішив продати своє авто у прямому ефірі, а на виручені кошти придбати "бляху"(Увага! Це жарт!).
Ведучий 24 каналу Артем Овдієнко, розповідаючи про плюси та мінуси майбутнього закону про єврономери, який у першому читанні ухвалила Верховна Рада, дійшов висновку, що вигідніше буде продати свою машину на українській реєстрації вже зараз, а на виручені кошти придбати "бляху".
Сталося це у програмі "Pro новини" на 24 каналі, ведучим якої Овдієнко власне і є.
Якщо я всі ці цифри щодо розмитнення по-новому я правильно зрозумів, звісно, якщо депутати, як вони повернуться із канікул, проголосують за цей законопроект і у другому читанні, то автівки вже восени в Україні можуть значно подешевшати. Тобто вже зараз свою на українській реєстрації треба продавати, поки ціни не впали. До речі, може "Цивік" (Honda Civic – 24 канал) когось цікавить, то звертайтеся. А потім вже за виручені гроші пригнати собі "бляху" з Європи, щоби вже восени її розмитнити за 500 євро,
– іронічно підкреслив представник мовника.
Додамо, що під час цих слів він також виставив і відповідне оголошення.
Продам. "Хонда Цивік 5Д", 2010 року, 1,8 літра, автомат, Артем,
– зазначається у повідомленні
Клумби замість ям
Чернівецькі активісти вирішили креативно боротись з ямами та вибоїнами на дорозі.
Як розповів один із ініціаторів акції, таким чином вони намагаються привернути увагу влади та громадськості до жахливої якості доріг у місті.
Ну, а що, креативненько і, головне, ефективно!
Він зауважив, що вже через день після цієї акції на одній із локацій зйомок було зароблено дірки та відремонтовано частину дороги.
Дивіться відео, як у Чернівцях висаджують квіти на дорозі: