Самые смешные мемы недели: "самосожжение" Мосийчука и валентинки от украинских политиков

Нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук заявил, что собирается устроить самосожжение из-за громкого скандала в деле отстранения Супрун, соцсети понасмехались над эмоциональными словами политика. Пользователи в Сети создали смешные валентинки с известными фразами украинских политиков. Кот вызвал истерику в соцсетях, "оценив" свежепостеленный асфальт.

Самосожжение Мосийчука

Нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук устроил на этой неделе настоящее шоу и изрядно позабавил сеть. Он пригрозил, что сожжет себя заживо. Все из-за того, что антикоррупционеры обнаружили: пояснительную записку его постановления об отстранении Ульяны Супрун напечатали на компьютере нардепа-оппоблоковца Александра Долженкова. Мосийчук, в свою очередь, сказал, что это – ложь и даже эмоционально пообещал себя сжечь, если ему никто не поверит.

Соцсети взорвались забавными шутками относительно этого заявления политика. Так, интернет-юзеры шутят, что готовы принести для акта самосожжения Мосийчука дрова и горючее.



Мемы о "самосожжении" Мосийчука

О. #Ірванець:



Це куди скорі помощі

І пожежники мчуть?

Де у полум'ї корчиться

Депутат #Мосійчук



А народ прибуває

Із вершин і низин

А народ підливає,

Підливає бензин... — Роман Москаль (@RomanMoskal70) 14 лютого 2019 р.

- Фільм про "Жану Дарк" включил



-Мосійчук себе спалив — Yofik (@Yofichek) 14 лютого 2019 р.

мосійчук міг хоча б один раз в житті зробити щось корисне, але передумав і самоспалюватись не буде — hässlich (@press_62442) 13 лютого 2019 р.

Радикал Мосійчук виправдовується, що проект постанови про Уляну не писали на компі нардепа від Опоблоку: "Як я маю довести свої правоту? Підпалити себе під амбасадою США? На трибуні ВРУ? Я це зроблю! І ви в цьому теж будете винні!"



Ігоре, запускай флешмоб! pic.twitter.com/CFdvZr75Ft — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 13 февраля 2019 г.

Валентинки от украинских политиков

14 февраля Украина вместе со всем миром праздновала День святого Валентина.

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Пользователи соцсетей пофантазировали, как могли бы выглядеть валентинки от украинских политиков.









Как могли бы выглядеть валентинки от украинских политиков: варианты из соцсетей

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Кот "оценил" асфальт в Николаеве

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В Николаеве завершение ямочного ремонта дорожного покрытия "оценил" рыжий кот. Животное, видимо, решило проверить качество работы работников "Укравтодора" и справило нужду в свежеуложенный асфальт. Инцидент произошел на пересечении улиц Большой Морской и Гражданской.

Пользователи соцсети очень бурно отреагировали на видео с котом. Они оставили много комментариев.

"Аккуратно прикопал", "Если бы на этом месте был асфальт, котик вел бы себя приличнее", "А потом жалуются, что дороги г**но", "Правильно делает ямочный ремонт!"– пишут пользователи в соцсетях.

Предлагаем и вам посмотреть забавное видео с новым "работником "Укравтодора" в Николаеве: