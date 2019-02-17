Самые смешные мемы недели: "самосожжение" Мосийчука и валентинки от украинских политиков
Нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук заявил, что собирается устроить самосожжение из-за громкого скандала в деле отстранения Супрун, соцсети понасмехались над эмоциональными словами политика. Пользователи в Сети создали смешные валентинки с известными фразами украинских политиков. Кот вызвал истерику в соцсетях, "оценив" свежепостеленный асфальт.
Самосожжение Мосийчука
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Нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук устроил на этой неделе настоящее шоу и изрядно позабавил сеть. Он пригрозил, что сожжет себя заживо. Все из-за того, что антикоррупционеры обнаружили: пояснительную записку его постановления об отстранении Ульяны Супрун напечатали на компьютере нардепа-оппоблоковца Александра Долженкова. Мосийчук, в свою очередь, сказал, что это – ложь и даже эмоционально пообещал себя сжечь, если ему никто не поверит.
Соцсети взорвались забавными шутками относительно этого заявления политика. Так, интернет-юзеры шутят, что готовы принести для акта самосожжения Мосийчука дрова и горючее.
Мемы о "самосожжении" Мосийчука
Валентинки от украинских политиков
14 февраля Украина вместе со всем миром праздновала День святого Валентина.
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Пользователи соцсетей пофантазировали, как могли бы выглядеть валентинки от украинских политиков.
Как могли бы выглядеть валентинки от украинских политиков: варианты из соцсетей
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Кот "оценил" асфальт в Николаеве
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В Николаеве завершение ямочного ремонта дорожного покрытия "оценил" рыжий кот. Животное, видимо, решило проверить качество работы работников "Укравтодора" и справило нужду в свежеуложенный асфальт. Инцидент произошел на пересечении улиц Большой Морской и Гражданской.
Пользователи соцсети очень бурно отреагировали на видео с котом. Они оставили много комментариев.
"Аккуратно прикопал", "Если бы на этом месте был асфальт, котик вел бы себя приличнее", "А потом жалуются, что дороги г**но", "Правильно делает ямочный ремонт!"– пишут пользователи в соцсетях.
Предлагаем и вам посмотреть забавное видео с новым "работником "Укравтодора" в Николаеве: