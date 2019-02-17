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      Самые смешные мемы недели: "самосожжение" Мосийчука и валентинки от украинских политиков

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      Самые смешные мемы недели
      Самые смешные мемы недели / коллаж 24 канала

      Нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук заявил, что собирается устроить самосожжение из-за громкого скандала в деле отстранения Супрун, соцсети понасмехались над эмоциональными словами политика. Пользователи в Сети создали смешные валентинки с известными фразами украинских политиков. Кот вызвал истерику в соцсетях, "оценив" свежепостеленный асфальт.

      Самосожжение Мосийчука

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      Нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук устроил на этой неделе настоящее шоу и изрядно позабавил сеть. Он пригрозил, что сожжет себя заживо. Все из-за того, что антикоррупционеры обнаружили: пояснительную записку его постановления об отстранении Ульяны Супрун напечатали на компьютере нардепа-оппоблоковца Александра Долженкова. Мосийчук, в свою очередь, сказал, что это – ложь и даже эмоционально пообещал себя сжечь, если ему никто не поверит.

      Соцсети взорвались забавными шутками относительно этого заявления политика. Так, интернет-юзеры шутят, что готовы принести для акта самосожжения Мосийчука дрова и горючее.

      Ігор Мосійчук меми самоспалення
      Мемы о "самосожжении" Мосийчука

      Валентинки от украинских политиков

      14 февраля Украина вместе со всем миром праздновала День святого Валентина.

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      Пользователи соцсетей пофантазировали, как могли бы выглядеть валентинки от украинских политиков.





      Как могли бы выглядеть валентинки от украинских политиков: варианты из соцсетей

      Больше милых и забавных картинок о том, как выглядят влюбленные пары со стороны, посвященные самому романтичному дню в году, смотрите в нашей подборке.

      Кот "оценил" асфальт в Николаеве

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      В Николаеве завершение ямочного ремонта дорожного покрытия "оценил" рыжий кот. Животное, видимо, решило проверить качество работы работников "Укравтодора" и справило нужду в свежеуложенный асфальт. Инцидент произошел на пересечении улиц Большой Морской и Гражданской.

      Пользователи соцсети очень бурно отреагировали на видео с котом. Они оставили много комментариев.

      "Аккуратно прикопал", "Если бы на этом месте был асфальт, котик вел бы себя приличнее", "А потом жалуются, что дороги г**но", "Правильно делает ямочный ремонт!"– пишут пользователи в соцсетях.

      Предлагаем и вам посмотреть забавное видео с новым "работником "Укравтодора" в Николаеве:

       

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      Теги: Мир животных День Валентина Игорь Мосийчук Мемы Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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