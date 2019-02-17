Найсмішніші меми тижня: "самоспалення" Мосійчука і валентинки від українських політиків

Нардеп від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук заявив, що збирається влаштувати самоспалення через гучний скандал у справі відсторонення Супрун, соцмережі поглузували з емоційних слів політика. Користувачі у мережі створили смішні валентинки із відомими фразами українських політиків. Кіт викликав істерику у соцмережах, "оцінивши" свіжопостелений асфальт.

Самоспалення Мосійчука

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Нардеп від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук влаштував на цьому тижні справжнє шоу та неабияк потішив мережу. Він пригрозив, що спалить себе живцем. Все через те, що антикорупціонери виявили: пояснювальну записку до його постанови про відсторонення Уляни Супрун друкували на комп’ютері нардепа-опоблоківця Олександра Долженкова. Мосійчук, своєю чергою, сказав, що це – брехня і навіть емоційно пообіцяв себе спалити, якщо йому ніхто не повірить.

Соцмережі вибухнули кумедними жартами щодо цієї заяви політика. Так, інтернет-юзери жартують, що готові принести для акту самоспалення Мосійчука дрова і пальне.



Меми про "самоспалення" Мосійчука

О. #Ірванець:



Це куди скорі помощі

І пожежники мчуть?

Де у полум'ї корчиться

Депутат #Мосійчук



А народ прибуває

Із вершин і низин

А народ підливає,

Підливає бензин... — Роман Москаль (@RomanMoskal70) 14 лютого 2019 р.

- Фільм про "Жану Дарк" включил



-Мосійчук себе спалив — Yofik (@Yofichek) 14 лютого 2019 р.

мосійчук міг хоча б один раз в житті зробити щось корисне, але передумав і самоспалюватись не буде — hässlich (@press_62442) 13 лютого 2019 р.

Радикал Мосійчук виправдовується, що проект постанови про Уляну не писали на компі нардепа від Опоблоку: "Як я маю довести свої правоту? Підпалити себе під амбасадою США? На трибуні ВРУ? Я це зроблю! І ви в цьому теж будете винні!"



Ігоре, запускай флешмоб! pic.twitter.com/CFdvZr75Ft — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 13 февраля 2019 г.

Валентинки від українських політиків

14 лютого Україна разом зі всім світом святкувала День святого Валентина.

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Користувачі соцмереж пофантазували, як могли б виглядати валентинки від українських політиків.









Як могли б виглядати валентинки від українських політиків: варіанти із соцмереж

Більше милих та кумедних картинок про те, як виглядають закохані пари зі сторони, присвячені найромантичнішому дню у році, дивіться у нашій підбірці.

Кіт "оцінив" асфальт у Миколаєві

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У Миколаєві завершення ямкового ремонту дорожнього покриття "оцінив" рудий кіт. Тваринка, мабуть, вирішила перевірити якість роботи працівників "Укравтодору" і справила нужду у свіжоукладений асфальт. Інцидент стався на перетині вулиць Великої Морської і Громадянської.

Користувачі соцмережі дуже бурхливо відреагували на відео з котом. Вони залишили багато коментарів.

"Акуратно прикопав", "Якщо б на цьому місці був асфальт, котик поводився б пристойніше", "А потім скаржаться, що дороги г**но", "Правильно робить ямковий ремонт!" – пишуть користувачі у соцмережах.

Пропонуємо і вам подивитись кумедне відео із новим "працівником "Укравтодору" у Миколаєві: