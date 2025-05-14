Умер "самый бедный президент мира", уругвайский политик Хосе Мухика
- Бывший президент Уругвая Хосе Мухика, известный как "самый бедный президент мира", умер 13 мая, как сообщил президент Уругвая Яманду Орси.
- Мухика, бывший партизан, был президентом Уругвая с 2010 до 2015 года, жил скромно, отказывался от роскоши и передавал значительную часть своей зарплаты на благотворительность.
- В молодости он был партизаном движения "Тупамарос" и провел 14 лет в тюрьме, большинство из которых - в одиночной камере; позже открыл больницу в бывшей тюрьме.
Бывший президент Уругвая Хосе Мухика, которого называли "самым бедным в мире" умер. Об этом стало известно вечером 13 мая.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Уругвая Яманду Орси в соцсети "X".
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Что известно о смерти уругвайского политика
Президент Уругвая сообщил о смерти Хосе Мухики 13 мая. По его словам, "этот человек был не только президентом, но и активистом, примером для подражания и руководителем".
С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти нашего товарища Пепе Мухики,
– сообщил глава государства.
Хосе Мухика был президентом Уругвая с 2010 до 2015 года. Мужчина получил известность за свой отказ от президентской роскоши. Он жил в скромном доме, ездил на стареньком Volkswagen Beetle и передавал почти всю зарплату на благотворительность.
В январе этого года Мухика сообщил, что обнаруженный у него рак пищевода распространился на другие органы, но мужчина отказался от лечения и попрощался с народом.
Мы будем очень скучать по тебе, дорогой друг. Спасибо за все, что ты дал нам, и за твою безграничную любовь к народу,
– добавил Орси.
К слову, в молодости Мухика был партизаном движения "Тупамарос". Мужчина вдохновлялся Кубинской революцией.
Он провел 14 лет в тюрьме, большинство из них – в одиночной камере. Позже Мухика открыл больницу в той же тюрьме. Медицинский блок появился как раз в той части колонии, где в годы диктатуры пытали политзаключенных.