"Самый крупный поставщик урана": почему Запад не решается ввести санкции против "росатома"

Цивилизованный мир признает, что сегодня россия занимается ядерным терроризмом. Деятельность оккупантов на Запорожской АЭС угрожает безопасности всей Европы. В то же время против компании "росатом" до сих пор нет санкций.

Безусловно, Западу очень трудно сделать это, ведь российская компания производит 40% обогащенного урана в мире. Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Непростой бизнес

Так, россия добывает, обогащает и поставляет уран. В частности, говорится и об иностранных атомных станциях. Следовательно, прекращение поставок может поставить под угрозу их работу.

Шейтельман отметил, что лицензия МАГАТЭ на обогащение урана выдается не всем. Есть много стран, которые стоят в очереди за ней.

Добыть уран можно в любой стране почти. В Украине, я уверен, мы можем это сделать. Но обогатить его мы не имеем права, ведь не имеем лицензии

– объяснил он.

Политтехнолог подчеркнул, что это очень сложный бизнес. Контракты заключаются сразу на 10 – 15 – 20 лет.

"То есть через 20 лет "ростом" поставит топливо на станцию где-то в Индии. Объявить санкции – это запретить Индии покупать его. А кто тогда будет снабжать ураном? Возможно, это вообще нечем заменить", – подытожил он.

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