Самый семейный город: известный сервис вызова такси составил свой рейтинг
Источник:24 канал
В рейтинг попали всего 19 городов, которые одержали победу в разных номинациях. Да, самым семейным городом стал Львов, а самым благодарным – Киев.
Такой рейтинг впервые сформировал и обнародовал сервис вызов такси через интернет Uklon.
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По результатам рейтинга можно увидеть, что номинаций было много. Специалисты Uklon обработали огромный массив данных за год, чтобы проанализировать характер миллионов поездок в разных городах страны.
Рейтинг городов Украины
- Львов одержал победу сразу в двух номинациях – "Семейный город" и "Цифровой город". Именно в городе Льва чаще всего вызывали авто класса "Детское". Также там каждый второй заказ оплачивается в безналичной форме.
- Киев также стал лидером нескольких номинаций: "Цифровой город" и "Благодарный город". Именно в столице наибольшая часть заказов завершается чаевыми для водителя.
- Кривой Рог получил право называться наиболее дружественным для животных. Жители там чаще всего используют дополнительную опцию "Я везу животное".
- Одесса забрала звание самого шумного города Украины в 2021 году. Именно там пользователи чаще заказывали авто с дополнительной услугой "Тишина в салоне", чтобы убежать от городской суеты. Кроме того, Одесса одержала победу в номинации "Город-яблоко", где 65% всех вызовов авто происходит через устройства с операционной системой iOS.
- А вот Житомир стал "Городом-андроидом", где половина заказов осуществляется через Android.
Первый рейтинг городов / Данные Uklon
Как осуществлялось исследование
Рейтинг составили на основе исследований использования пассажирского приложения Uklon и в соответствии с предпочтениями пользователя – от выбора класса авто и дополнительных опций, как, например, "Тишина в салоне", до операционной системы и способа оплаты".
Как отметил операционный директор и соучредитель Uklon Сергей Смусь, ежемесячно сервисом Uklon пользуются миллионы пользователей по всей Украине.
Мы уже представлены в 27 городах Украины и оперируем значительным объемом информации. Каждый вызов авто включает в себя до 20 опций и классов, с помощью которых пользователь подстраивает обычную поездку в городе под себя, свои предпочтения и образ жизни.
– добавил Смусь.
Он объяснил, что эти данные позволяют составить портрет целого города.