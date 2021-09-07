Самый сливовый фестиваль: На Полтавщине состоялся уникальный гастрономический праздник

Второй раз в Опошне, что на Полтавщине, состоялся самый сливовый фестиваль. Посетителям презентовали пирожки и вареники, крепкие напитки и даже борщ со сливами.

На Полтавщине решили возродить давнюю традицию и начать культурно-гастрономический фестиваль "Опошня СливаФест". Еще издавна Опошня славилась сливовыми садами. Их даже описал в "Энеиде" Иван Котляревский.

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Местная жительница Юлия за 2 дня фестиваля вместе с другими хозяйками под открытым небом сварила более 300 литров варенья из полутора тонн слив. Каждый посетитель мог попробовать вкусняшку бесплатно.

"Очень добрые, пахучие, пикантные, железа в них много. Очень вкусные сливы, полезные, а полезные, потому – что растут именно в Опошне", – сказала Юлия.



Сливы из Опошни / Фото фейсбук-страницы "Опошня Сливафеста"

Алкоголь из печи

Также на фестивале можно было попробовать аутентичную сливянку и варенуху. Рецептами приготовления поделился гончар Николай Варвинский.

"Сливянка – это просто. Собирают спелые сливы, добавляют дрожжи, можно немного сахара. Оно бродит. Варенуха уже более сложный напиток. Берут сливянку, добавляют туда сухофрукты: сушеные яблоки, сливы, вишни и абрикосы. Добавляют специи: имбирь, гвоздика, корица, мед", – рассказал Николай.

"Это закладывают в глиняный кувшин и замазывают наглухо тестом и ставят в печь при температуре 100 градусов. Оно томится еще 10 часов и получается такой продукт, что словами не передашь. Надо пробовать", – + добавил он.



На фестивали можно было попробовать сливянку и варенуху / Фото фейсбук-страницы "Опошня СливаФеста"

Центр украинского гончарства

На праздник слив пришли не только полтавчане, но и гости из разных регионов. Более того, чтобы почувствовать настоящую украинскую культуру, приехала Ксения. Женщина уже много лет живет в Израиле и очень соскучилась по родной атмосфере.

"Считаю, что надо больше, чтобы Украина веселилась, объединялась, больше дружили. Это очень важно", – отметила Ксения.



На фестиваль приехали гости из разных регионов / Фото фейсбук-страницы "Опошня СливаФест"

Кроме того, Опошня – центр украинского гончарства, поэтому на фестивале можно было попробовать себя еще и в роли мастера из глины. Анатолий Шкурпела проводил мастер-классы. Мужчина рассказал, что гончарством начал заниматься, когда только научился ходить.

"Делаем из местной глины, которую сами копаем, жжем в деревянных печах по старой технологии, как делали когда-то. Поддерживаем традицию", – отметил гончар.



Гончарные поделки в Опошне / Фото фейсбук-страницы"Опошня СливаФест"

Восстановить гастрономический бренд

Главной целью "Опошня СливаФеста" является возрождение и популяризация украинской традиционной аутентичной кухни, восстановление славы местного гастрономического бренда. Организатор и председатель Опошнянской общины Николай Ризнык объясняет, что это важно как ментально, так и экономически.

"Очень мало вещей осталось, которые могут нас объединять. Именно тех, украинских. У кого-то это вышивка, у кого-то гончарство, а у кого-то слива. Эти вещи нужно находить, извлекать на поверхность и воспевать, ведь вокруг этого сначала мы ментально объединяемся, а потом это перерастает в экономическое развитие", – рассказал Ризнык.



Фестиваль развивает инфраструктуру / Фото фейсбук-страницы "Опошня СливаФеста"

По словам местных, такие фестивали помогают не только монетизировать свою работу, а еще и побуждают развитие инфраструктуры. Если вы уже посетили Опошню, то обязательно посетите Национальный музей-заповедник гончарства в Украине.

Что смотреть в музее гончарства

Здесь собрали разнообразные экспонаты – от самых маленьких до самых высоких. Музей расположен всего в 4 километрах от территории фестиваля.

"У нас не просто стоят горшки-кувшины. Имеем уникальную коллекцию огромных монументальных парковых скульптур. Даже гигантских скульптур в более 5 метров. Имеем работы меньше 1 сантиметра, которые идут от древности, от трипольской культуры", – отметила работница музея-заповедника гончарства Светлана Пругло.

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Музей имеет самую большую в Украине коллекция произведений Гончаров и художников-керамистов – всего более 55 тысяч образцов. Еще есть этнопарк со скульптурами, поэтому все, кто любит искусство, стремится больше узнать о прошлом и почувствовать настоящую атмосферу праздника, отправляйтесь в Опошню.

Каким был гастрономический фестиваль в Опошне: смотрите видео