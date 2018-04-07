Самым богатым человеком Европы стал владелец компании-производителя предметов роскоши: имя
Самым богатым человеком Европы признан французский бизнесмен Бернар Арно, возглавляющий холдинг LVMH (Louis Vitton Moët Hennessy). Состояние Арно оценивается в 70,6 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отметим, компания Арно LVMH – производитель предметов роскоши. Группа включает такие торговые марки как Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer и др.
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На второй строчке самых богатых европейцев оказался испанец Арманчио Ортега, чье состояние составляет 70,1 миллиарда долларов.
А тройку лидеров в Европе закрыла Франсуаза Мейерс из Франции с 46,6 миллиардами долларов.
Источник: 24 Канал
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