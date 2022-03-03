Сан-Франциско с Украиной: местные жители вышли на мирный митинг
3 марта 2022 , 07:59Читати новину українською
Источник:телеграм "ТРУХА"
В Сан-Франциско местные жители организовали антивоенный митинг. Люди вышли на площадь в сине-желтых цветах в поддержку Украины.
Мирные митинги в поддержку Украины организовали во многих странах. В частности, в Брюсселе, городах США, Норвегии, Турции, Швейцарии.
Интересно Мирный митинг во время войны: люди вышли с флагом под границу с Беларусью
Теперь на мирную акцию вышли жители Сан-Франциско. На записи видно множество людей с флагами и плакатами. Некоторые даже оделись в сине-желтые цвета.
Митинг в поддержку Украины в Сан-Франциско: видео
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!