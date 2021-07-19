Санду хочет поговорить с Путиным о выводе российских войск из Приднестровья

Президент Молдовы Майя Санду намерена поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным о выводе войск из Приднестровья. Кроме того, собираются поднять и другие темы.

Санду рассказала, если встретится с Путиным, будет поднимать экономические и торговые вопросы. Например, экспорт молдавской продукции в Россию по договору, который есть в пределах СНГ.

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Также Санду отметила вопросы социального обеспечения и защиты граждан Молдовы, работающих в России.

Тема Приднестровья

По словам Санду, в теме Приднестровья очень важны вопросы – вывоза боеприпасов и вывода российских войск.

Что касается разрешения конфликта, я считаю, что оно должно быть произведено здесь, в стране. И потом уже это решение должно обсуждаться и с теми, кто участвует в формате 5 + 2,

– сказала президент.

Отметим, ранее Санду подчеркнула, что намерена искать мирные пути урегулирования конфликта в Приднестровье. Она отметила, что жители региона являются полноправными гражданами Молдовы.