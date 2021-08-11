Мирным путем, – Санду хочет возобновить урегулирование конфликта в Приднестровье
Источник:фейсбук Майи Санду
Президент Молдовы Майя Санду встретилась с представителем администрации президента России Дмитрием Козаком. Она обсудила с ним и тему Приднестровья.
Так, Санду подтвердила намерение возобновить процесс урегулирования конфликта в Приднестровье.
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Только мирные способы
Урегулировать конфликт, по словам Санду, должны исключительно мирными, политико-дипломатическими способами.
Решать конфликт Санду хочет в рамках имеющихся переговорных площадок "с соблюдением суверенитета и территориальной целостности страны в ее международно признанных границах".Обратите внимание! Ранее президент Молдовы заявляла, что хочет поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным о выводе войск из Приднестровья.
Что известно о встрече Санду и Козака
- Козак заявил о возможном потеплении отношений Молдовы и России. Говорит, что они с Санду "будут дружить".
- Кроме Приднестровья, говорили о взаимной и беспошлинной торговле, снятии ограничений, газовой проблеме.
Заметим, что Приднестровье – это автономный регион в Молдове, который провозгласил себя отдельным государством. Никто этого не признал. К слову, на этой территории находится около 1700 российских военных.