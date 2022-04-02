Санду не привлечет Молдову к санкциям против РФ и сохранит нейтралитет по поводу войны в Украине

Майя Санду заявила, что Молдова не присоединится к санкциям против России. В частности, в стране заявили, что это сохранит нейтралитет по поводу войны в Украине.

Соответствующую информацию президент страны рассказала в интервью 1 апреля. В частности, такое решение власти озвучили из-за вероятности остаться без света и газа.

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Санду заявила, что война влияет на ее страну

Майя Санду рассказала, что на экспортную и импортную деятельность Молдовы уже оказывает влияние полномасштабная война, которую Россия начала против Украины.

Конечно, мы должны сделать все, чтобы остановить эту войну. Но есть некоторые вещи, которые мы должны обеспечить для наших граждан. Оставив страну без энергоресурсов и дестабилизировав ситуацию здесь, мы не поможем никому: ни Молдове, ни Украине, ни нашим партнерам на Западе,

– заверила Санду.

Президент также объяснила, говоря о санкциях в целом, не вдаваясь в детали, – это очень поверхностный подход. В частности, Майя Санду объяснила, что:

в стране из-за войны и так нет доступа ни на украинский, ни на российский или белорусский рынки. Ведь и экспорт, и импорт с этими странами заблокирован;

Молдова имеет энергетическую зависимость от России и до сих пор эта проблема не была решена.

"Можем ли мы сегодня оставить страну без природного газа и электричества? Нет, мы не можем. Ни ради наших граждан, ни ради 100 тысяч украинских беженцев, 50 тысяч из которых – дети", – объяснила президент Молдовы.

Добавила также, что у страны есть полная поддержка своих западных партнеров. Именно они постараются помочь Кишиневу найти альтернативные варианты по обеспечению энергоресурсами.

"Однако мы, очевидно, не можем игнорировать реальность", – пояснила Майя Санду.

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