Финальная битва за Молдову состоится в 2025 году

Несмотря на поражение на президентских выборах Александра Стояногло в Молдове, представители оппозиционных политических сил не прибегли к массовым акциям протеста. Прозвучал ряд заявлений вроде "Майя Санду – президент диаспоры" и о "непризнании результатов голосования за рубежом". На этом демонстрация недовольства завершилась.

Одна из причин подобной пассивности – все готовятся к финальному раунду борьбы за Молдову – парламентских выборов 2025 года. Большинство обозревателей и экспертов сходятся во мнении, что именно тогда решится вопрос, сумеет ли Россия вернуть политический контроль над Молдовой, удастся ли удержать проевропейское правительство и парламент. Для лучшего понимания ситуации дадим ответы на ключевые вопросы. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Почему Майе Санду нужно переживать за парламентскую кампанию

Один из выводов, который можно сделать по результатам президентских соревнований, – партия "Действие и Солидарность" не удержит монобольшинство в парламенте нового созыва. Антирейтинги политсилы будут выше антирейтингов президента, а электоральная поддержка – соответственно – меньше. Стоит ожидать, что результат партии может быть даже ниже показателей Майи Санду в первом туре, а это вниз от 42%.

Если президентская избирательная кампания стала геополитическим соревнованием за международные приоритеты, которая сумела объединить и мобилизовать избирателей (особенно диаспору) во втором туре, то парламентские выборы будут в первую очередь о внутренней политике, социальных стандартах и экономике. Привлечь голоса на основе противодействия российской угрозе будет сложнее. Для объективности стоит отметить, что экономическая ситуация в Молдове довольно сложная, что дополнительно будет играть против партии действующего президента.

В результате, при потере однопартийного большинства, команда "Действия и Солидарности" вынуждена бороться за как можно более высокий результат, чтобы улучшить позиции для поиска партнеров к формированию проевропейской коалиции.

Важный вывод: следующий парламент будет коалиционным.

Как будет выглядеть состав нового парламента

Сейчас трудно сделать окончательный прогноз, но контуры потенциального парламента можно предварительно очертить.

Во-первых, стоит ожидать, что проект пророссийского олигарха Илана Шора "Победа" не допустят к выборам. Это означает, что реальные голоса его последователей частично перейдут к Партии социалистов Республики Молдова, "Нашей Партии" Ренато Усатого и других политсил, которых типичный агент российского влияния попытается использовать как свои прокси.

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Можно ожидать, что Илан Шор попытается взять под свою опеку Коммунистическую партию и направит ее на выборы отдельно, а не в блоке с социалистами.

Вероятно, попытается запустить еще 1 – 2 политические проекты под своих людей, которые участвовали в президентских выборах. На них активно будет работать сеть избирателей, которая действовала против Санду во время голосованиях в октябре и ноябре.

Таким образом, важное значение будет иметь способность Илана Шора провести альтернативные партии в парламент.

Будет ли сформировано в парламенте-2025 пророссийское большинство

По состоянию на теперь, есть достаточно оснований считать, что указанного сценария удастся избежать, если до выборов власть не сделает вопиющих ошибок.

Во-первых, как уже отмечалось, противодействие политическим проектам Шора призвано уменьшить присутствие пророссийских сил в парламенте. С высокой вероятностью олигарх попытается закрепиться там путем проталкивания коммунистов и как минимум еще одной партии, если ее не запретят за связи с одиозной и криминальной персоной молдавского политикума.

Во-вторых, высокий результат могут получить социалисты, которые станут фундаментом коалиции против Санду в парламенте страны. Можно ожидать второе место партии Игоря Додона, которая инициировала делегирование в статусе кандидата в президенты Александра Стояногло.

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Однако нет никаких гарантий, что общий результат социалистов и проектов Шора достигнет отметки в более 50%, чтобы позволило им сформировать большинство. И это стратегическая политическая цель действующей власти – убедить граждан Молдовы не допустить подобного варианта развития событий.

В таком случае указанным политсилам придется искать союзников для коалиции, что усложнит реализации российского замысла.

Уже можно ожидать присутствие в парламенте "Нашей партии" Ренато Усатого, но далеко не факт, что ее лидер согласится на токсичный союз. Он находится в довольно натянутых отношениях с Додоном и сложно даже представить их переговоры о коалиции. Также для Усатого много политических рисков будет вызывать и ситуативное объединение с Шором.

Показательно, что во втором туре выборов Усатый не призывал избирателей поддержать Стояногло. Да, он сохранил нейтралитет, но такая позиция больше помогла Санду. Можно ожидать повторения ситуации и на парламентских выборах.

Кроме "Нашей Партии", в парламент также могут пройти и менее популярные политсилы – в частности "ПРОМ" Иона Кику или социал-демократы, но им придется предпринять серьезные усилия, чтобы преодолеть проходной барьер.

Кто может быть ключевым союзником среди проевропейских сил

Важную роль в референдуме в поддержку ЕС и втором туре президентских выборов сыграл примар Кишинева Ион Чебан. В первом случае он официально поддержал европейский выбор и присоединился к агитации.

Позицию Иона Чебана можно было сформировать следующим образом: использование темы движения ЕС на президентских выборах было опасным в контексте мобилизации населения, но это фундаментальный вектор внешней политики страны, который необходимо зафиксировать. Таким образом, поддержка примара позволила достичь значительного количества голосов "за" – 56% в столице, а значит, повлиять на общенациональный результат.

Накануне второго тура президентских выборов Ион Чебан встретился с обоими кандидатами в президенты. Однако разговор с Санду накануне самого голосования дал для нее значительные политические дивиденды и позволил вернуть на свою сторону во время голосования центристский электорат.

Конструктивная позиция Чебана создает для его партии MAN значительные перспективы на парламентских выборах и может получить так называемую "золотую акцию" при формировании нового парламентского большинства. При положительном для MAN развитии событий, партия может получить более 15 мандатов, что превратит ее в один из ключевых элементов "коалиции европейского выбора", которая будет призвана сохранить политический курс Молдовы.

Команда Примара успешно демонстрирует свои управленческие навыки в столице, поэтому Кишинев станет действенным плацдармом избирательной кампании, своеобразной визитной карточкой. За несколько месяцев придется развить избирательную инфраструктуру в национальных масштабах, чтобы претендовать на высокий результат. Однако уже сейчас можно говорить о MAN как ключевом политическом проекте, который будет объединять избирателей как на проевропейском, так и на условно центристском электоральном поле.

Подводя итоги, стоит отметить, что парламентская кампания 2025 года будет значительно сложнее для действующей власти и ей придется искать надежных союзников для коалиции. Все усилия российских агентов влияния будут сосредоточены на получение реванша и формирование пророссийской коалиции. Не будет преувеличением назвать этот избирательный цикл "финальной битвой за Молдову".

У проевропейских сил есть все шансы одержать победу, но для ее достижения команде Санду придется действовать с аналогичной интенсивностью и политическими месседжами, что имели место во временном промежутке между первым и вторым туром. Только тогда у "Действия и Солидарности" будут шансы на высокий результат.

Без проевропейского парламента и правительства президентство Санду не будет иметь весомого значения. Поэтому проевропейским силам нельзя проиграть в этом противостоянии, а для Украины важно сохранить надежного союзника.