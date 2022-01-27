Санду предупредила граждан Молдовы о высоком риске войны

Президент Молдовы Майя Санду обратилась к своим гражданам. Она заявила об очень высоком риске войны в регионе, поэтому призвала людей быть готовыми, но не паниковать.

Риски высоки, учитывая заявления, которые делали на уровне других стран. Однако Санду надеется на дипломатический путь.

Кстати Санду рассказала, следует ли Украине беспокоиться из-за войск России в Приднестровье

Готовятся к худшим сценариям

Президент отметила, что нельзя исключать худший вариант развития событий, то есть силовые действия. Власть обязана рассматривать все риски с разной вероятностью. Молдавские госучреждения оценивают ситуацию и просчитывают, в частности, очень плохие сценарии.

Мы стараемся разрабатывать протоколы с нуля для всех ситуаций. Мы очень надеемся и видим, что на международном уровне прилагают усилия, чтобы не реализовать очень плохие сценарии,

– сказала Санду.

Она призвала граждан Молдовы быть начеку, но не паниковать.

Есть ли угроза для Украины из Приднестровья

Украинская и американская разведки предупреждают об угрозах полномасштабного вторжения России. Предполагают, что это может произойти в феврале. Есть информация, что государство-агрессор хочет прибегнуть к провокациям, чтобы "создать причину для вторжения".

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что к провокациям Россия может приобщить псевдореспублику на территории Молдовы – Приднестровье.

Санду ранее убеждала, что никаких изменений на этой территории пока не зафиксировали. Речь идет о подготовке военных.

Кстати – Запад вынуждает Путина к диалогу: возрождение нормандского формата. Новая сфера влияния России. WTF:

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.