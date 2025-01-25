Президент Молдовы прибыла в Киев в день рождения Зеленского: какова цель визита

Лидер Молдовы в субботу, 25 января, приехала в Киев с визитом по приглашению Владимира Зеленского. Заметим, что Майя Санду прибыла в Украину в день рождения президента.

Об этом Санду сообщила на своей странице в Facebook, пишет 24 Канал. Там она опубликовала видео, в котором рассказала о своем визите.

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Санду приехала в Киев

Президент Молдовы распространила видео из поезда, в котором сказала, что едет в украинскую столицу с сообщением о том, что Молдова продолжает поддерживать Украину.

"Уже почти три года украинцы защищают свою страну, свои семьи, будущее своих детей. Мужество украинцев также защищает мир в Республике Молдова, за что мы очень благодарны", – заявила Санду.

Лидер Молдовы проинформировала, что в течение визита у нее запланирована встреча с Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками в Киеве. Они будут обсуждать вопросы безопасности, энергетики, торговли, дорог, мостов и то, как мы можем помочь друг другу на пути европейской интеграции.

"Молдова останется добрым соседом и другом Украины", – заверила Санду.

На своей странице в соцсети Х (ранее твиттер) президент Молдовы уже обнародовала фото, когда прибыла в столицу Украины.



Санду прибыла в Киев / Фото президента Молдовы

Добавим, что в издании Newsmaker указали, что в Киеве у Санду запланированы встречи с Зеленским, а также с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Там отметили, что основными темами сегодняшних встреч и переговоров в Киеве станут сотрудничество между Молдовой и Украиной, в том числе и в области европейской интеграции, дальнейшее развитие инфраструктуры двух стран, торговля, региональная безопасность. Кроме того, как уточнили в администрации президента, отдельно Санду и Зеленский намерены обсудить энергетический кризис, спровоцированный Россией.