Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, прокомментировав заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который сказал, что позиция ЕС по санкциям противоречат "Черноморской инициативе" и не способствуют мирному урегулированию. Это – наглая манипуляция.

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Россия противоречит сама себе

Как отметил Рейтерович, Россия действует особенно нагло. Если они требуют действия со стороны Европейского Союза, то должны были бы проводить с ними переговоры. Никто не будет выполнять "хотелки" России.

Кроме того, сейчас Россия пытается перекрутить идею перемирия на море. Она сводит их к восстановлению зерновой инициативы, которая и так работает.

Украина не требовала этой инициативы. Она уже давно развалилась по вине России. Украина выстроила альтернативу, которой эффективно пользуется без России. Мы экспортируем продовольствие по новым коридорам, которые контролирует и обеспечивает Украина и некоторые европейские страны. Россия тут настолько обнаглела, что на ровном месте хотят уступки без всяких компромиссов со своей стороны,

– сказал Рейтерович.

Россия абсолютно перекрутила эту идею, а теперь еще и обвиняет в этом Европу. Однако там спокойно отреагировали на такие действия Кремля. И даже дали урок хороших манер.

На встрече "Коалиции желающих" сказали, что никто санкций отменять не будет. И это был еще и сигнал Трампу. Если хотите отмены санкций, то общайтесь с Европой правильно. Приглашайте на переговоры; говорите о предложениях и объясняйте, хотите ли вы такое решение. Это такой урок хороших манер как американцам, так и неадекватным россиянам,

– подчеркнул Рейтерович.

Напомним, Россия сама же нарушила энергетическое перемирие, но обвиняет в этом Украину. Теперь Песков рассказывает, что они не будут его соблюдать.