Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, прокоментувавши заяву прессекретаря Путіна Дмітрія Пєскова, який сказав, що позиція ЄС щодо санкцій суперечать "Чорноморській ініціативі" та не сприяють мирному врегулюванню. Це – нахабна маніпуляція.

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Росія суперечить сама собі

Як наголосив Рейтерович, Росія діє особливо нахабно. Якщо вони вимагають дії з боку Європейського Союзу, то мали б проводити з ними переговори. Ніхто не буде виконувати "хотілки" Росії.

Крім того, зараз Росія намагається перекрутити ідею перемир'я на морі. Вона зводить їх до відновлення зернової ініціативи, яка й так працює.

Україна не вимагала цієї ініціативи. Вона вже давно розвалилася з вини Росії. Україна вибудувала альтернативу, якою ефективно користується без Росії. Ми експортуємо продовольство новими коридорами, які контролює і забезпечує Україна та деякі європейські країни. Росія тут настільки знахабніла, що на рівному місці хочуть поступки без жодних компромісів зі свого боку,

– сказав Рейтерович.

Росія абсолютно перекрутила цю ідею, а тепер ще й звинувачує в цьому Європу. Однак там спокійно відреагували на такі дії Кремля. І навіть дали урок хороших манер.

На зустрічі "Коаліції охочих" сказали, що ніхто санкцій скасовувати не буде. І це був ще й сигнал Трампу. Якщо хочете скасування санкцій, то спілкуйтеся з Європою правильно. Запрошуйте на перемовини; кажіть про пропозиції та пояснюйте, чи ви хочете таке рішення. Це такий урок хороших манер як американцям, так і неадекватним росіянам,

– підкреслив Рейтерович.

Нагадаємо, Росія сама ж порушила енергетичне перемир'я, але звинувачує в цьому Україну. Тепер Пєсков розповідає, що вони не будуть його дотримуватися.