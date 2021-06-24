Журналист "Радио Свобода" в Минске Валерий Калиновский заявил, что санкции ЕС могут стоить Беларуси от 7 до 12% ВВП. То есть речь идет о значительных потерях для государства.
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Реакция Лукашенко была предсказуемой
По словам Калиновского, Лукашенко уже привык к европейским и американским санкциям, но тогда говорилось о более символических ограничениях – блокировке счетов и запрете на въезд в страны ЕС.
Однако из-за решения о новых секторальных санкциях пострадает банковская сфера, а также калийная и нефтяная отрасли экономики страны. Несмотря на это, неудивительно, что Лукашенко очень нервно отреагировал на введенные санкции.
Мы еще не знаем в деталях, как будут действовать санкции, но это будет серьезным ударом по тем секторам, которые приносили прибыль Александру Лукашенко, белорусскому государству и их бюджету,
– предположил журналист.
Калиновский также отметил, что новые санкции показывают масштаб ограничений, под которые попала Беларусь.
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Калиновский рассказал о новых санкциях ЕС в отношении Беларуси: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Евросоюз 24 июня ввел новые секторальные санкции против Беларуси. Ограничения касаются калийной и нефтяной отраслей экономики страны, а также банковского сектора. Их ввели в ответ на эскалацию серьезных нарушений прав человека в государстве.
- Санкции запрещают Европейскому инвестиционному банку финансировать государственные белорусские проекты, а также ограничивают доступ режиму Лукашенко к рынкам Евросоюза.
- Лукашенко уже отреагировал на новые ограничения. Самопровозглашенный президент назвал ЕС "мерзавцами" и заявил о готовности вводить в стране военное положение.