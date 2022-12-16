Армия России, дочери Кадырова, партии Госдумы и Лепс: детали нового пакета санкций Евросоюза
Источник:Европейский союз
В Европейском Союзе опубликовали полный список новых санкций против России, которые на днях удалось одобрить. Под ограничения оказались министры, губернаторы, целые партии, родственники сторонников режима Путина и пропагандисты.
Новый пакет санкций Евросоюза против России поражает своим охватом. Брюссель ввел ограничения против России в разных областях, в частности в военной и политической.
Обратите внимание Раньше была мизерная сумма: Венгрия заморозила российские активы почти на 900 миллионов евро
Санкции против российской армии
Под новые санкции оказались вооруженные силы России, нацгвардия и ее глава Валерий Золотов, воздушно-космические и воздушно-десантные войска, сухопутные войска, военно-морской флот, силы спецопераций и разведка.
Отдельно под санкции оказался Главный вычислительный центр генштаба России – его сотрудники ответственны за наведение ракет по Украине.
Также под санкции попали российские неонацистские организации "Российский имперский легион", Российское имперское движение", ДШРГ Русич и "Союз добровольцев Донбасса", воюющие на стороне России против Украины.
Санкции против российских политиков
В новом пакете санкций Евросоюза под ограничения попали:
- заместители российского премьер-министра Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук;
- глава МЧС Александр Куренков;
- министр культуры Ольга Любимова;
- министр образования Сергей Кравцов;
- министр науки Валерий Фальков;
- министр цифрового развития Максут Шадаев;
- министр юстиции Константин Чученко;
- губернатор Московской области Андрей Воробьев;
- губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин;
- губернатор Тверской области Игорь Руденя;
- губернатор Мурманской области Андрей Чибис;
- губернатор Нижегородской области Глеб Никитин;
- губернатор Калужской области Владислав Шапша;
- губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Также под санкции попал председатель конституционного суда России Валерий Зорькин и другие судьи. Компанию им составляют дочери главы оккупационной администрации Ичкерии Рамзана Кадырова – Айшат и Карина, а также племянник Турпал-Али Ибрагимов.
А еще под санкции попали родные бизнесменов Ковальчуков, приближенных к Путину. В частности, против жены Юрия Ковальчука Татьяны и их сына Бориса и против сына Михаила Ковальчука Кирилла и внука Степана.
Кроме того, под санкции попали все партии Госдумы России, в том числе "Единая Россия", КРПФ, ЛДПР и другие.
Санкции против компаний, организаций, пропагандистов
Отдельной частью нового санкционного пакета является введение ограничений против людей и компаний, ответственных за распространение дезинформации и пропаганды:
- Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания;
- Национальная Медиа Группа и ее гендиректор Светлана Балабанова;
- Фонд стратегической культуры;
- управляющая RT АНО "ТВ-Новости";
- гендиректор Russia Today Алексей Николов;
- гендиректор РЕН ТВ Владимир Тюлин, его заместитель Михаил Тукмачев и главный редактор Михаил Фролов;
- гендиректор телеканала "Спас" и телеведущий Борис Корчевников;
- телеведущая Марина Ким;
- Дмитрий Пучков;
- певец Григорий Лепс;
- режиссер Никита Михалков.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что после вступления нового пакета санкций в силу количество физических лиц, попавших под ограничение ЕС, составит 1 386 человек, а организаций – 171.