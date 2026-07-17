Впервые ЕС одобрил санкции против России за смертоносные удары по Киеву

Совет ЕС ввел новые санкции против России за продолжение агрессии против Украины и массированные атаки на гражданское население. Основанием послужили, в частности, ракетные и дронные удары по Киеву 2 и 6 июля 2026 года.

Под ограничения попали одно физическое лицо и пять российских компаний. Все они входят в группу ABS Electro, которая производит электронные и радиоэлектронные компоненты для российского ВПК. Об этом говорится на официальном сайте Совета ЕС.

Что известно о российских компаниях, попавших в "черный список"?

По данным ЕС, эти предприятия участвуют в создании оборудования для беспилотников, которое помогает дронам типа "Шахед" и "Герань" более эффективно противостоять средствам радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, часть компаний производит автоматизированные системы управления для российской энергетической отрасли.

В ЕС отмечают, что энергетический сектор приносит значительные доходы российским властям, которые могут использоваться для финансирования войны.

В санкционный список также включили председателя совета директоров группы ABS Electro Ирину Харисову. Она возглавляет несколько предприятий, входящих в состав этой группы.

Все активы лиц и компаний, подпадающих под санкции, в Европейском Союзе будут заморожены. Также им запрещено получать средства или какие-либо экономические ресурсы от граждан или компаний ЕС. Кроме того, Ирина Харисова не сможет въезжать на территорию стран Европейского Союза.

Напомним, что двухпартийный законопроект о новых санкциях против России, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом, уже поддержали 61 сенатор. Этого достаточно для его одобрения в Сенате США. Законопроект предусматривает усиление давления на Россию. В частности, он дает президенту США право вводить 100-процентные пошлины в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа.