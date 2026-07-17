Об этом сообщает Axios.
Примут ли законопроект о санкциях?
Обновленный законопроект, продвижением которого в Сенате занимается сенатор Ричард Блюменталь, после одобрения верхней палатой также должен получить поддержку Палаты представителей.
По словам осведомленного источника, на данный момент у документа есть как минимум 61 соавтор: 39 республиканцев и 22 демократа.
В то же время самым большим препятствием остается время, необходимое для обсуждения документа в Сенате. На данный момент сроки рассмотрения законопроекта пока не определены.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Напомним, президент США Дональд Трамп пока не выразил полной поддержки законопроекта, однако дал понять, что готов подписать его в память о Линдси Грэме.
Мы серьезно рассматриваем это. Это в честь Линдси. Он хотел этого больше, чем чего-либо другого,
– сказал Трамп.
Сам Грэм также считал, что ему удалось заручиться поддержкой администрации, и всего за несколько часов до своей внезапной смерти делился своим оптимизмом с коллегами-сенаторами.
Законопроект призван усилить давление на российского диктатора Владимира Путина и предоставить президенту США право вводить 100-процентные пошлины в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа. Вторичные санкции будут направлены против таких стран, как Китай и Индия, с целью сокращения доходов, которые помогают России финансировать войну против Украины.
Кроме того, законопроект предусматривает санкции против так называемого "теневого флота" России – сети устаревших танкеров, которые используются для обхода западных санкций при экспорте российской нефти.