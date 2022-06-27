Санкции и ограничение доходов России от золота: о чем договорились лидеры G7

Лидеры стран G7 договорились о мерах по поддержке Украины и дальнейших ограничений против России. Произошло это в рамках саммита, который стартовал 26 июня и продлится до 28 июня.

Как рассказал глава Офиса Президента, лидеры G7 планируют еще больше расширить санкции, чтобы максимально ограничить доступ страны-агрессора к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям.

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Также под прицелом оказались российские цепи снабжения сектора обороны.

Украина получит дополнительные деньги

Ермак объяснил, что политикам удалось достичь договоренности о том, что деньги от повышения пошлины на российский экспорт будут переданы Украине. К тому же, они будут добиваться разрешения использовать доходы, полученные от любых новых пошлин на российские товары, в помощь Украине, чтобы гарантировать, что Россия заплатит за войну.

США введут более высокие тарифные ставки более чем на 570 групп российской продукции стоимостью примерно 2,3 миллиарда долларов для России.

Доходы России сократятся

Лидеры G7 также готовы ограничить доходы России, в том числе от золота.

Само золото является вторым по величине экспортом России после энергоносителей.

Ожидается, что министерство финансов США примет решение о запрещении импорта нового золота в США, что будет препятствовать участию России на официальном рынке золота.

Будут введены санкции против лиц, несущих ответственность за нарушение прав человека, включая военные преступления, попытки сменить власть в Украине на нелегитимную и за кражу украинского зерна,

– добавил Ермак.

G7 возьмет на себя обязательство помочь Украине покрыть краткосрочный дефицит бюджетного финансирования, включая обязательства Соединенных Штатов в размере 7,5 миллиарда долларов.

"Лидеры примут долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности, а также финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украины. Нашу страну должны обеспечивать современным вооружением и поддерживать оборону", – подытожил глава ОП.

Лидеры G7 будут обсуждать "план Маршалла" для Украины

Саммит G7 проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварских Альпах. В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. В этом году на мероприятие также были приглашены представители Индонезии и Индии.

Олаф Шольц – канцлер Германии – подчеркнул, что Украине нужен план Маршалла. В частности, этот вопрос будет обсужден во время саммита G7.

По словам Шольца, восстановление Украины – вопрос поколений. Канцлер Германии вспомнил свой визит в Ирпень. Шольц подчеркнул, что увиденное напомнило ему города после Второй мировой войны.

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