"Санкции из ада" для кремлевского черта: как США могут стереть Россию с лица земли

Вашингтон дал понять Москве, что любое наступление на Украину слишком дорого обойдется. Речь идет о поддержке безопасности Украины, осуждении французской и немецкой позиций по применению Bayraktar и "санкциях из ада" для путинской России.

В шотландском Глазго завершился саммит ООН по вопросам изменения климата. Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своем твиттере написал, что ему, на полях саммита, удалось пообщаться с Джо Байденом о безопасности в Украине.

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Поддержка Байдена в непростые времена

Это была неформальная встреча 2 лидеров. Позже официальные лица Белого дома подтвердили журналистам, что разговор 2 президентов действительно был продуктивен. Байден подтвердил свою приверженность защите украинского суверенитета.

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Такая поддержка особенно важна на фоне сообщений о том, что Кремль снова бряцает оружием на северо-восточной части украинской границы.

Ранее стало известно, что после российско-белорусских учений "Запад-2021", российские войска не вернулись на свои постоянные места дислокации. Они начали концентрироваться на Севере Украины.

Этот шантаж – своеобразная попытка запугивания Украины в свете того, что взаимодействие нашей страны с НАТО в последнее время сильно активизировалось.

Встречи с Столтенбергом и Блинкеном

На полях климатического саммита в Глазго, Зеленский также встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Он хотел, чтобы обсудить вопросы безопасности Украины на фоне действий России.

Эта встреча также прошла неформально, а потому официальных выводов нет.

Хороших новостей для Кремля из этой беседы точно не последовало. Учитывая то, что совсем недавно Альянс утвердил новый план по сдерживанию России.



Столтенберг обсудил безопасность Украины / Фото с фейсбука Йенса Столтенберга

Встреча между Владимиром Зеленским и госсекретарем США Энтони Блинкеном была уже официальной. Главной темой беседы был Донбасс. Потому, как заверил президент Украины, стороны обсудили продвижение в вопросе военно-оборонного сотрудничества между Украиной и США.

Недавно помощница главы Пентагона Лора Купер категорично призвала Европу разблокировать поставки Украине оборонительного вооружения. Поэтому диалог Зеленского и Блинкена на эту тему более чем важен.

Кроме того, Блинкен заверил Украину и в том, что США сделают все возможное, чтобы защитить Украину от энергетической войны, развязанной Кремлем.

США не одобрили позиции Германии и Франции

На агрессию России против Украины обратили внимание и в Конгрессе США. Случилось это пока президент Байден и представители Госдепа были в Глазго.

Во-первых, там резко осудили позицию Германии и Франции, относительно того, что Украина применила Bayraktar на Донбассе для подавления огневой точки российских боевиков.

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Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Парижу и Берлину стоило бы обеспокоится не тем, что Украина себя защищает. Они должны были думать о том, что Нормандский и Минский форматы, который эти 2 страны и навязали Украине, перестал работать, а они ничего с этим не делают.



Грэм осудил Германию и Францию / Фото с фейсбука Линдси Грэм

Санции для Путина

Интересно, что Владимир Путин действительно испугало использование Украиной беспилотника Bayraktar. Он не просто начал стягивать войска ближе к нашим границам, но еще и провел встречу с Минобороны. Там он заявил, что России стоит усилить свой флот беспилотников.

Линдси Грэм и Жанна Шахин – сенаторы от республиканцев и демократов заявили, что готовы применить "санкции из ада" в случае эскалации ситуации в Украине.

Это сделано, чтобы немного приглушить амбиции Путина. Проще говоря, если он решится на дальнейшую агрессию, его ждут миллиардные убытки.

"Санкции из ада": что это

"Санкции из ада", или DASKA, как их официально называют, – это пакет санкций, который США готовы ввести против России, в том числе за вторжение в Украину.

В случае эскалации войны, Белый дом готов ввести санкции против:

газовых проектов Кремля;

осдолга России;

финансовых учреждений;

госкомпаний.

Проще говоря, Вашингтон просто выбрасывает российскую экономику из мировой. Это может уничтожить Кремль, потому эти санкции и называют "санкциями из ада".

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В этом контексте хочу еще раз подчеркнуть. Бряцание оружием на украинской границе – это не более, чем очередная попытка блефа со стороны Москвы.