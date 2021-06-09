На самом деле ситуация вокруг не введения режима санкций в отношении компании оператора "Северного потока-2" может быть другой. Об этом рассказал эксперт по энергетике и президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар.

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В России чувствуют, насколько "хрупкая" ситуация с газопроводом

"Никакие санкции не снимались с тех компаний, против которых они были введены. Что касается компании-оператора, то просто к ней не применили эти санкции, очевидно, из соображений разного характера – и в контексте встречи Байден – Путин, которая должна состояться 16 июня", – отметил эксперт.

Михаил Гончар объяснил, что в России соответствующие действия расценили совсем по-другому – как "враг дрогнул" – и начали форсировать события. В этом контексте эксперт по энергетике обратил внимание на заявление Владимира Путина о том, что первая нитка трубопровода уже уложена, что поставила под сомнение Европейская комиссия.

Однако именно это заявление Путина и характерно тем, что они чувствуют, насколько хрупка текущая ситуация, и конъюнктура может резко измениться. Собственно говоря, заявление Блинкена об этом и свидетельствует,

– сказал Гончар.

Справка. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение об отмене санкций против "Северного потока-2" могут пересмотреть. Под ограничения могут попасть компания-оператор Nord Stream 2 AG и ее глава Маттиас Варниг.

Вероятные причины для заявления со стороны США

Кроме того, по словам президента Центра глобалистики "Стратегия ХХ", после невведения санкционного режима в отношении компании-оператора в США поднялась волна довольно резкой критики относительно поведения администрации Байдена. Михаил Гончар сказал, что критика поступала со стороны Конгресса, который и был источником санкций.

"Администрация Байдена вынуждена учитывать все и внешнеполитические резоны, и внутриполитические. Так что впереди еще отчаянная борьба", – отметил эксперт.

По его мнению, даже в том случае, если подтвердится, что первая нитка газопровода все же достроена, это не значит, что удача будет на стороне Кремля.

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