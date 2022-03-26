Санкции оставляют Россию силы и возможности финансировать военных, – Байден

Президент Байден подчеркнул, что мир решительно отреагировал на вторжение России в Украину. Всего через несколько дней после этого были введены жесткие санкции против российской экономики, которые не дают возможность финансировать войну.

Об этом Байден сообщил во время выступления в Варшаве, информирует 24 канал. В Польше глава Белого дома находится с двухдневным визитом.

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Кремль оставили без средств финансирования войны

Мы оставили Кремль без средств для финансирования войны. Мы ударили в самое сердце российской экономики,

– подчеркнул Байден.

Президент США подчеркнул, что сегодня США ввели санкции еще против 148 олигархов и членов их семей. Он отметил, что рубль сейчас практически обесценен.

Байден уверен, что ВВП России сократится вдвое. До вторжения российская экономика была одна из крупнейших, однако скоро она не будет входить даже в ТОП-20.

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