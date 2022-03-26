Про це Байден повідомив під час промови у Варшаві, інформує 24 канал. У Польщі глава Білого дому перебуває з дводенним візитом.

До теми Джо Байден виступає у Варшаві через ситуацію в Україні: наживо

Кремль залишили без засобів фінансування війни

Ми залишили Кремль без засобів для фінансування війни. Ми вдарили у саме серце російської економіки,

– наголосив Джо Байден.

Президент США наголосив, що сьогодні США ввели санкції ще проти 148 олігархів та членів їхніх сімей. Він зазначив, що рубль зараз практично знецінений.

Байден впевнений, що ВВП Росії скоротиться удвічі. До вторгнення російська економіка була одна з найбільших, проте скоро вона не буде входити навіть у ТОП-20.