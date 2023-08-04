Турецкий самолет Boeing 737-8F2 (TV-JHN), летевший из Вильнюса в Стамбул, зафиксировали в небе над подсанкционной Беларусью. Власти Литвы отрицают нарушение запреты на полеты.
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Авиаперевозчик не входит в Европейский Союз
Представитель госкомпании "Oro navigacija" настаивает, что санкции не были нарушены. Полеты над Беларусью не запрещены для авиаперевозчиков, не входящих в Европейский Союз.
Им только рекомендовано избегать полетов над страной.
Там отметили, что в данном случае вход самолета в белорусское воздушное пространство был согласован с центрами управления воздушным движением Польши и Беларуси.
Траектория самолета была изменена, чтобы избежать опасных грозовых облаков, представляющих угрозу безопасности полетов,
– сказал Нериус Малецкас, руководитель регионального центра управления полетами.
Самолет вылетел из аэропорта Вильнюса около 11:40 и приземлился в Стамбуле в 14:18.
Новый пакет санкций против Беларуси: последние новости
- Санкции будут включать ограничение экспорта товаров двойного назначения, то есть тех, которые можно использовать для военных нужд. К ним относятся дроны, компьютеры и авиационные запчасти.
- Четыре дипломата ЕС на условиях анонимности рассказали, что санкции будут касаться 38 физических и трех юридических лиц.
- В начале августа будут подписаны документы между Литвой, Эстонией и Латвией по синхронизации с Европейской энергосетью до февраля 2025 года. Если решение будет принято, местные операторы должны объявить о прекращении сотрудничества с Беларусью и синхронизироваться с Европой до августа 2024 года.