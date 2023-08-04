Турецкий самолет Boeing 737-8F2 (TV-JHN), летевший из Вильнюса в Стамбул, зафиксировали в небе над подсанкционной Беларусью. Власти Литвы отрицают нарушение запреты на полеты.

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Авиаперевозчик не входит в Европейский Союз

Представитель госкомпании "Oro navigacija" настаивает, что санкции не были нарушены. Полеты над Беларусью не запрещены для авиаперевозчиков, не входящих в Европейский Союз.

Им только рекомендовано избегать полетов над страной.

Там отметили, что в данном случае вход самолета в белорусское воздушное пространство был согласован с центрами управления воздушным движением Польши и Беларуси.

Траектория самолета была изменена, чтобы избежать опасных грозовых облаков, представляющих угрозу безопасности полетов,

– сказал Нериус Малецкас, руководитель регионального центра управления полетами.

Самолет вылетел из аэропорта Вильнюса около 11:40 и приземлился в Стамбуле в 14:18.

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