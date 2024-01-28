Возможно, есть определенные секретные договоренности между Лукашенко и Западом. Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов.

Читайте также Что происходит на границе с Беларусью: в ГПСУ объяснили предостережения относительно диверсантов

Какие могут быть договоренности

Сергей Жирнов предположил, что есть определенные договоренности относительно санкций. Он обратил внимание, что в последнее время с территории Беларуси не летят ракеты, истребители.

Сейчас территория Беларуси чаще всего используется российскими вооруженными силами как учебная территория. Там есть полигоны, где россияне проходят учебные собрания перед тем, как отправиться на фронт в Украину.

У меня такое впечатление, что есть договоренность, что якобы Лукашенко сводит это на "нет" или на минимум, а против него не вводятся большие санкции. Поэтому он продолжает торговать, в частности, с Западной Европой,

– считает он.

Экс-сотрудник КГБ не исключает, что договориться с США Лукашенко мог с помощью Китая. Белорусский диктатор активно пытается увеличивать сотрудничество с лидером КНР Си Цзиньпином, чтобы иметь противовес Владимиру Путину.

Александр Лукашенко: последние новости