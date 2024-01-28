Можливо, є певні секретні домовленості між Лукашенком та Заходом. Таку думку 24 Каналу озвучив ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов.
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Які можуть бути домовленості
Сергій Жирнов припустив, що є певні домовленості щодо санкцій. Він звернув увагу, що останнім часом з території Білорусі не летять ракети, винищувачі.
Зараз територія Білорусі найчастіше використовується російськими збройними силами як навчальна територія. Там є полігони, де російські проходять навчальні збори перед тим, як відправитись на фронт в Україну.
У мене таке враження, що є домовленість, що нібито Лукашенко зводить це нанівець або на мінімум, а проти нього не запроваджуються великі санкції. Тому він продовжує торгувати, зокрема, із Західною Європою,
– вважає він.
Ексспівробітник КДБ не виключає, що домовитись зі США Лукашенко міг за допомогою Китаю. Білоруський диктатор активно намагається збільшувати співпрацю із лідером КНР Сі Цзіньпіном, щоб мати противагу Владіміру Путіну.
Алєксандр Лукашенко: останні новини
- Алєксандр Лукашенко продовжує нарощувати співпрацю з Росією. Він заявив, що отримав від Владіміра Путіна ядерні ракети для комплексів "Іскандер". Білоруський диктатор підкреслив, що використання таких комплексів і ядерних ракет вимагає суворого дотримання певного протоколу. Також необхідні резолюції кількох високопоставлених чиновників для приведення цих озброєнь в дію.
- Білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко розповів, що у січні 2024 року білоруські військові вирушили на навчання до Росії, така практика стає постійною для країни. Лукашенко активно працює над створенням військово-навчальних центрів. Хоч про них говорять, як про спільні, але фактично вони є російськими. Відбувається відкриття баз ППО, повітряних військ, які також орієнтовані на російські військові сили.
- Крім того, білоруський диктатор змінює законодавство. Лукашенко вже підлаштував усі закони на випадок, якщо у країні оголосять воєнний стан. Зокрема, передбачається створення "народного ополчення", будівництво укріпрайонів. Усе це свідчить про те, що самопроголошений президент підвищив рівень готовності армії Білорусі.