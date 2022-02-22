Санкции против Госдумы, остановка сертификации "Северного потока-2": главные новости 22 февраля

Евросоюз ввел санкции против депутатов Госдумы. Рада призвала отключить страну-агрессора от SWIFT. Украина хочет разорвать дипломатические отношения с РФ. Путин после "признания" боевиков начал посягать на всю территорию Донбасса. Умер диссидент Иван Дзюба. Германия останавливает сертификацию "Северного потока-2". Таковы были главные новости 22 февраля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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Евросоюз вводит санкции против Госдумы

Источник: твиттер французского МИД

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС ввел санкции против 351 депутата Государственной думы России и еще 27 лиц и компаний. Однако Путина в этом списке нет.

Страны-члены Евросоюза согласовали ограничение доступа России к их рынку капитала и финансовому рынку.

Европейскому бизнесу запретили поддерживать любые отношения с донецкими и луганскими боевиками.

Официальный предостерегли и Минск – если там поддержат действия Москвы, также попадут под ограничения.

Рада призывает отключить Россию от SWIFT

Источник: 24 канал

Верховная Рада во время заседания 22 февраля одобрила постановление-ответ на "признание" Россией боевиков на оккупированном Донбассе. Свой голос "за" отдали 336 народных депутатов.

Текст соответствующий документ зачитал спикер ВРУ Руслан Стефанчук, напомнив, что страна-агрессор нарушила устав Организации Объединенных Наций и Будапештский меморандум.

Этим решением Россия осуществила акт очередной агрессии и в очередной раз грубо нарушила государственный суверенитет и территориальную целостность Украины,

– сказал глава парламента.

В Верховной Раде подчеркнули, что необходимо немедленно ввести против России серьезные санкции, которые бы включали заморозку "Северного потока-2", отключение от системы SWIFT.

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Украина хочет разорвать дипотношения с Россией

Источник: 24 канал

Министерство иностранных дел направило запрос Владимиру Зеленскому о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом президент Украины сообщил во время брифинга в Киеве.

Глава украинского государства заявил, что рассмотрит предложение МИД в кратчайшие сроки.

Сразу после нашей пресс-конференции я буду смотреть и прорабатывать этот вопрос,

– сказал Владимир Зеленский.

Кроме этого, президент будет изучать и другие вопросы, касающиеся эскалации со стороны России.

Умер герой Украины, диссидент Иван Дзюба

Источник: "Радио Свобода"

Поэт-шестидесятник Иван Дзюба 22 февраля 2022 года отошел в вечность на 91 году жизни. Предварительно известно, что у него были проблемы со здоровьем. О смерти сообщил Николай Жулинский.

Сегодня утром (22 февраля – 24 февраля) во сне на 91 году жизни отошел за пределы этого земного мира уникальный человек Иван Дзюба. Одно имя уже говорит много. Многое – потому что это один из лидеров национального, духовного возрождения второй половины 20 и начала 21 века,

– сказал литературовед.

Он вспомнил, что Иван Дзюба был интеллектуальным проводником и представителем украинского 60-летия.

Владимир Зеленский почтил память Ивана Дзюбы

Глава государства Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким общественного деятеля.

Ушел из жизни борец за нашу свободу, диссидент, авторитетный литературовед, великий проводник национальной идеи. Жизненный путь Ивана Михайловича – образец добропорядочности, профессионализма и несокрушимых принципов,

– отметил он.

Президент также отметил неоценимый вклад Ивана Дзюбы в становление и развитие государства. "Светлая память об Иване Михайловиче навсегда останется в наших сердцах", – подчеркнул политик.

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Путин позарился на всю территорию Донецкой и Луганской областей

Источник: 24 канал

Путин, выступая перед пропагандистами Кремля, после заседания Совета федерации заявил, что "признал" не только боевиков на временно оккупированном Донбассе, но и те пределы "республик", которые они нарисовали в своих псевдоконституциях, позарившись на всю территорию Донецкой и Луганской областей.

На этом агрессор не остановился и добавил, что будет оказывать своим марионеткам "военную помощь".

Германия останавливает сертификацию "Северного потока-2"

Источник: Spiegel

Канцлер Олаф Шольц сообщил, что министерству экономики Германии уже дали указание обратиться к регулятору для остановки сертификации российского газопровода "Северный поток-2".

Глава Минэкономики Роберт Хабек поручил отозвать предварительный положительный сертификат.

СМИ пишут, что министр готовился к этому решению с тех пор, как Россия начала стягивать войска к украинским границам. Впоследствии ему якобы удалось убедить в своей позиции Олафа Шольца.