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Євросоюз вводить санкції проти Держдуми

Джерело: твітер французького МЗС

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що ЄС запровадив санкції проти 351 депутата Державної думи Росії та ще 27 осіб і компаній. Однак Путіна у цьому списку немає.

Країни-члени Євросоюзу погодили обмеження доступу Росії до їхнього ринку капіталу та фінансового ринку.

Європейському бізнесу заборонили підтримувати будь-які відносини з донецькими та луганськими бойовиками.

Офіційний застерегли й Мінськ – якщо там підтримають дії Москви, також потравлять під обмеження.

Рада закликає відключити Росію від SWIFT

Джерело: 24 канал

Верховна Рада під час засідання 22 лютого схвалила постанову-відповідь на "визнання" Росією бойовиків на окупованому Донбасі. Свій голос "за" віддали 336 народних депутатів.

Текст відповідного документа зачитав спікер ВРУ Руслан Стефанчук, нагадавши, що країна-агресор порушила статут Організації Об'єднаних Націй і Будапештський меморандум.

Цим рішенням Росія здійснила акт чергової агресії та вкотре грубо порушила державний суверенітет та територіальну цілісність України,

– сказав голова парламенту.

У Верховній Раді наголосили, що необхідно негайно запровадити проти Росії серйозні санкції, які б включали замороження "Північного потоку-2", відключення від системи SWIFT.

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Україна хоче розірвати дипвідносини з Росією

Джерело: 24 канал

Міністерство закордонних справ надіслало запит Володимиру Зеленському про розрив дипломатичних відносин з Росією. Про це президент України повідомив під час брифінгу в Києві.

Глава української держави заявив, що розгляне пропозицію МЗС у найкоротші терміни.

Одразу після нашої пресконференції я буду дивитись і пропрацьовувати це питання,

– сказав Володимир Зеленський.

Окрім цього, президент вивчатиме й інші питання, які стосуються ескалації з боку Росії.

Помер герой України, дисидент Іван Дзюба

Джерело: "Радіо Свобода"

Поет-шістдесятник Іван Дзюба 22 лютого 2022 року відійшов у вічність на 91 році життя. Попередньо відомо, що він мав проблеми зі здоров'ям. Про смерть повідомив Микола Жулинський.

Сьогодні вранці (22 лютого – 24 канал) уві сні на 91 році життя відійшов за межі цього земного світу унікальна людина Іван Дзюба. Одне ім'я вже говорить багато. Багато – бо це один із лідерів національного, духовного відродження другої половини 20 і початку 21 століття,

– сказав літературознавець.

Він пригадав, що Іван Дзюба був інтелектуальним провідником і речником українського 60-ництва.

Володимир Зеленський вшанував пам'ять Івана Дзюби

Глава держави Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким громадського діяча.

Пішов з життя борець за нашу свободу, дисидент, авторитетний літературознавець, великий провідник національної ідеї. Життєвий шлях Івана Михайловича – взірець добропорядності, професійності та незламних принципів,

– зазначив він.

Президент також відзначив неоціненний внесок Івана Дзюби у становлення та розбудову держави. "Світла пам'ять про Івана Михайловича назавжди залишиться у наших серцях", – наголосив політик.

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Путін зазіхнув на всю територію Донеччини та Луганщини

Джерело: 24 канал

Путін, виступаючи перед пропагандистами Кремля, після засідання Ради федерації заявив, що "визнав" не лише бойовиків на тимчасово окупованому Донбасі, а й ті межі "республік", які вони намалювали у своїх псевдоконституціях, зазіхнувши на всю територію Донецької та Луганської областей.

На цьому агресор не зупинився та додав, що буде надавати своїм маріонеткам "воєнну допомогу".

Німеччина зупиняє сертифікацію "Північного потоку-2"

Джерело: Spiegel

Канцлер Олаф Шольц поінформував, що міністерству економіки Німеччини вже дали вказівку звернутися до регулятора для зупинки сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2".

Очільник Мінекономіки Роберт Габек доручив відкликати попередній позитивний сертифікат.

ЗМІ пишуть, що міністр готувався до цього рішення відтоді, як Росія почала стягувати війська до українських кордонів. Згодом йому нібито вдалось переконати у своїй позиції Олафа Шольца.