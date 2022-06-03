Санкции против Кирилла и 12 тысяч причастных россиян: МИД продолжит бороться за наказание виновных

3 мая Европейский Союз ввел 6-й пакет санкций против России. В него попали 65 человек, но российского патриарха Кирилла среди них нет.

МИД будет бороться за санкции против патриарха Московского Кирилла

Об этом рассказал спикер МИД Олег Николенко в комментарии 24 канала. По его словам, Украина будет продолжать добиваться наложения санкций на Кирилла и других россиян, подрывающих национальную безопасность.

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Спикер отметил, что в целом украинская сторона подготовила санкционный список, куда вошли более 12 тысяч российских олигархов, официальных должностных лиц, пропагандистов, военных преступников.

Работаем с нашими партнерами над механизмом, определяющим приоритетность применения персональных санкций ко всем, кто способствует или причастен к агрессии России против Украины. Российский режим, нанесший столько горя украинцам, должен понести строжайшую ответственность,

– объяснил Олег Николенко.

Почему против Кирилла не ввели санкции

Западные СМИ сообщали, что патриарха Московского сначала включили в список, но в конце концов изъяли из-за позиции премьер-министра Венгрии и по совместительству друга Путина Виктора Орбана. Он открыто заявлял, что не поддерживает санкции против Гундяева (фамилия патриарха), потому что это "поставит под угрозу религиозную свободу".

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что на этапе обсуждения Гундяев был в списке. Он подчеркнул, что религиозные лидеры не должны быть защищены ответственностью за поддержку войны.

Кто попал под новые санкции ЕС

В рамках расширения санкций против России за военную агрессию ЕС утвердил санкции в отношении 65 человек и 18 компаний. Среди лиц в новом списке – любовница Владимира Путина Алина Кабаева, семья спикера Кремля Дмитрия Пескова, ранее попавшие под санкции родственники олигархов, военные, которые осуществляли руководство российскими подразделениями в Буче и Мариуполе, коллаборанты – Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов. несколько сотрудников РИА Новости, руководитель "Роскомнадзора".

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