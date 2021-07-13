Санкции против Медведчука готовили еще с 2019 года, – экс-секратарь СНБО

Возможность введения санкций против кума Путина, нардепа и лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука рассматривали еще два года назад. По словам бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка, уже тогда политика подозревали в финансировании терроризма.

Данилюк рассказал, что в июне 2019 году СНБО рассматривала несколько вариантов санкций против Медведчука и Козака.

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Кто был инициатором санкций против Медведчука

Два года назад ограничительные меры против кума Путина так и не были введены. И только в феврале 2021 года СНБО снова вернулось к этой теме.

Инициатором введения санкций против пророссийских телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и их владельцев был глава ведомства Алексей Данилов. Именно он предложил президенту Зеленскому такой вариант борьбы с кумом российского президента.

Санкции против Медведчука: что известно