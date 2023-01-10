"Росатому" приготовиться: новый пакет санкций может ударить по ядерным технологиям России

Российская корпорация по ядерной энергетике "Росатом" – одна из немногих, которая до сих пор остается вне санкций. В следующем пакете санкции могут ввести и тогда Россия лишится возможности энергетической экспансии.

Об этом 24 Каналу рассказал глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, "Росатом" брался за энергетические проекты в разных странах, чтобы расширять свою экспансию и ставить в зависимость от себя.

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Утратит ли что-то Европа

Как отметил Ярослав Божко, санкции против "Росатома" сильно ударят по России, но это будет удар сугубо по атомной отрасли. Генеральный директор корпорации и первый заместитель администрации Владимира Путина Сергей Кириленко – один из главных "проводников" незаконных референдумов на оккупированных территориях Украины.

Также это лицо ответственно за беспорядок на территории Запорожской АЭС, которая находится под враждебной оккупацией и контролируется "Росатомом".

Ярослав Божко сказал, что дадут санкции против Росатома: смотрите видео

Санкции против Росатома помогите остановить энергетическую экспансию России, а европейские страны от этого никак не пострадают.

Теперь это будет выглядеть скорее как вынужденная изоляция "Росатома", как остановка его энергетической экспансии. И здесь мы не можем сказать, что Европа останется абсолютно бедной, потому что параллельно, например, существуют США, такие компании как Westinghouse, которые могут быть источником поставок ядерных технологий.

– сказал Божко.

Также глава центра политических студий "Доктрина" отметил, что у "Росатома" нет ничего ценного, что он мог бы дать Европе.

Почему не вводили санкции раньше