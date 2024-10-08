Введены новые санкции против предателей Украины и военного производства в России, – Зеленский

Владимир Зеленский ввел новые санкции СНБО против предателей Украины и военного российского производства. Речь идет о двух санкционных пакетах.

Об этом президент Зеленский заявил в традиционном обращении к украинцам во вторник, 8 октября. Соответствующие указы уже опубликованы на сайте главы государства.

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Против кого введены новые санкции СНБО

"Мы продолжаем нашу санкционную работу – сегодня (8 октября – 24 Канал) применены два новых пакета санкций. В отношении тех, кто предал Украину, также по военному производству в России – тех юридических и физических лиц, которые работают на террор", – заявил Владимир Зеленский.

Известно, что последние санкции касаются 57 предприятий (среди них есть и китайская), которые помогают военному производству России. Об этом свидетельствует указ 697. Ограничения также коснутся, согласно указу 698, 90 физических и 4 юридических лиц.

Зеленский в обращении добавил, что дальнейшее давление на Россию Украина и в дальнейшем будет "синхронным со всеми в мире, кто так же как и украинцы, хочет настоящего мира".