Про це президент Зеленський заявив у традиційному зверненні до українців у вівторок, 8 жовтня. Відповідні укази уже опубліковані на сайті глави держави.

Дивіться також ЄС затвердив новий режим санкцій у відповідь на гібридні загрози з боку Росії

Проти кого введені нові санкції РНБО

"Ми продовжуємо нашу санкційну роботу – сьогодні (8 жовтня – 24 Канал) застосовано два нових пакети санкцій. Щодо тих, хто зрадив Україну, також щодо військового виробництва в Росії – тих юридичних і фізичних осіб, які працюють на терор", – заявив Володимир Зеленський.

Відомо, що останні санкції стосуються 57 підприємств (серед них є й китайське), які допомагають військовому виробництву Росії. Про це свідчить указ 697. Обмеження також доторкнуться, згідно з указом 698, 90 фізичних та 4 юридичних осіб.

Зеленський у зверненні додав, що подальший тиск на Росію Україна й надалі буде "синхронним з усіма у світі, хто так само як і українці, хоче справжнього миру".