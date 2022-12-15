Новые санкции против России могут ввести уже 15 декабря, однако у некоторых стран есть вопросы

В четверг, 15 декабря, Комитет постоянных представителей стран Евросоюза может принять решение о девятом пакете санкций против России. Однако следует отметить, что у некоторых стран-членов ЕС все еще остаются вопросы.

Об этом рассказал председатель Европейского совета Шарль Мишель перед последним в 2022 году саммитом Европейского совета.

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Новый пакет санкций нужно доработать

Так, он отметил, что к новому пакету санкций есть вопросы не только в Венгрии, поэтому его еще будут дорабатывать.

Мы надеемся завершить работу по девятому пакету санкций. Я уверен, что это возможно, но над этим нужно будет поработать в будущие часы,

– сказал Шарль Мишель.

Также он отметил, что рассчитывает на встречу Комитета постоянных представителей стран Евросоюза для того, чтобы 15 декабря уже смогли принять решение. Эта встреча может состояться параллельно с саммитом Европейского совета.

Не смогли договориться накануне

Отметим, что страны-члены Евросоюза собрались накануне для обсуждения девятого пакета санкций против России, однако им не удалось договориться о нем. Так, у Reuters сообщают, что вечером в среду почти удалось приблизиться к соглашению, однако некоторые государства, в частности, Польша и страны Балтии, имели определенные возражения. Речь идет об упрощении прохода экспорта удобрений России через европейские порты, даже если компании по их производству принадлежат олигархам из черного списка.

Так, указанные государства убеждают, что смягчение этих санкций может быть использовано как лазейка для российских олигархов и позволит уклониться от санкций ЕС. В то же время некоторые другие государства считают, что более строгие ограничения могут представлять угрозу продовольственной безопасности для развивающихся стран.

Продовольственная безопасность важна, но она не может использоваться в качестве повода для ослабления санкций для некоторых российских олигархов. Каждый день украинцы гибнут под российскими бомбами: наша задача – двигаться вперед, усиливая санкции, пытаясь изменить отношение Кремля,

– заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Также в Reuters отмечают, что некоторые страны-члены Евросоюза хотят, чтобы Всемирная продовольственная программа была вовлечена в получение разрешения на экспорт удобрений в нуждающиеся страны.

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