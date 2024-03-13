Еврокомиссия на следующей неделе предложит ограничить импорт зерна из России и Беларуси, – СМИ
Источник:RMF FM
Ожидается, что уже на следующей неделе Еврокомиссия представит интересное предложение. Оно будет касаться количественных ограничений на импорт зерна из России и Беларуси.
Ранее евродепутаты призвали Еврокомиссию ввести санкции против российских агротоваров, которые все еще поступают на внутренний рынок ЕС. В то же время Еврокомиссия начала анализ влияния этих потоков на европейских фермеров.
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Еврокомиссия планирует ввести ограничения на импорт
Отмечается, что на фоне протестов европейских фермеров и призывов Украины Еврокомиссия на следующей неделе, вероятно, представит предложение по количественным ограничениям на импорт зерна из России и Беларуси.
По данным RMF FM, неназванный европейский дипломат сообщил, что предложение Еврокомиссии будет предусматривать квоты на продовольственные товары из страны-агрессора и Беларуси.
В то же время сообщается, что полного эмбарго в ЕС хотят избежать, опасаясь глобального колебания цен, а также негативного влияния на бедные страны мира. Поэтому, вполне вероятно, что транзит российской и белорусской агропродукции, по-прежнему, будет разрешен.
До сих пор не существовало количественных ограничений на импорт зерна из России, в то время, как такие ограничения существуют для импорта – украинского. Такое решение становилось все труднее поддерживать с моральной и политической точки зрения,
– говорится в материале RMF FM.
Согласно данным Евростата, в 2023 году в Евросоюз было ввезено более 1,5 миллиона тонн зерна по сравнению с 970 тысячами тонн в 2022 году.
Таким образом, проблема с российской сельскохозяйственной продукцией стала реальной.
Латвия призвала запретить импорт российского зерна: кратко
- Латвия предлагала план по поддержке Украины, требуя ввести санкции против России. Речь шла об ограничениях на общеевропейском уровне.
- В Латвии добавили, что российскую продукцию можно заменить товарами из Украины. Соответствующее заявление сделал министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе в Брюсселе перед началом Совета министров Евросоюза.
- В частности, официальная Рига до сих пор просит включить в европейские санкционные списки зерно и продовольственные товары из России. Латвия приняла национальное законодательство, которое защищает страну от российского импорта, но это не влияет на транзит в третьи страны.