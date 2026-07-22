Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, озвучив, что, по оценкам экономистов, у Путина хватит денег на войну до конца 2026 года. В 2027-м средства иссякнут.

Новые санкции против России на паузе: на что надеется ЕС

Кремль сейчас разрабатывает механизмы, как забрать деньги у российского населения, усиливаются процессы реприватизации, которые постоянно продвигал помощник Путина – Патрушев. Раньше они были, но сейчас, по мнению Клочка, Россия стоит на пороге безумного банковского кризиса.

У нее два пути: либо остановить войну и говорить о восстановлении, отмене санкций, либо же залезть в карманы россиян и строить типичную Северную Корею. Даже не Советский Союз, потому что СССР по сравнению с КНДР – это еще легкая версия. Но это могут сделать в России. Другой вопрос, как на это отреагирует население, которое любит ездить за границу, в частности российские олигархи,

– размышляет Клочок.

Неслучайно, по его словам, Франция (одна из шести стран, блокирующих новый пакет санкций) выступила против ограничения туристических возможностей для участников так называемой "сво", мол, пусть эти россияне ездят, ведь у них много денег. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" подчеркнул, что Европа стоит перед новой угрозой. В случае прекращения войны угроза для нее возрастает.

Значит, что нужно сделать? Дать России возможность заработать больше. Все очень горячо критиковали Трампа за то, что он временно отменил санкции против российской нефти, которая находилась в море после начала военной операции. Мне это тоже не понравилось. А теперь европейцы вообще говорят об отмене 21-го санкционного пакета. Объемы торговли, конечно, не такие, как были до начала вторжения, но они довольно существенны, достигают 100 миллиардов евро ежегодно в различных отраслях,

– подчеркнул Клочок.

Поэтому, по его словам, для европейцев их стратегия сегодня верна: оттянуть начало войны в Европе как можно дальше, надеясь, что к тому времени, возможно, Путин умрет или его сменят, либо изменится внешняя политика России и войны на их территориях не будет.

Это нормальная для них практика. Опять же, не для Украины, потому что меня лично это возмущает… Они действуют синхронно и сообща, это свидетельствует о том, что с ними нужно быть в союзе. Потому что они помогут, чтобы войны не было, и сейчас помогают нам противостоять российской агрессии, однако занимают умелую позицию в геополитике для минимизации угроз в свой адрес. Поэтому я рассматриваю эти санкции, точнее их отсутствие, исключительно через призму их национальных интересов,

– пояснил Клочок.

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