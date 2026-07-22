Про це в етері 24 Каналу зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, озвучивши про те, що, згідно з оцінками економістів, у Путіна вистачить грошей на війну до кінця 2026 року. У 2027-му фінанси вичерпаються.
Нові санкції проти Росії на паузі: на що сподівається ЄС
Кремль зараз напрацьовує механізми, як забрати гроші у російського населення, посилюються процеси реприватизації, який постійно просував помічник Путіна – Патрушев. Раніше вони були, але зараз, на погляд Клочка, Росія стоїть на порозі шаленої банківської кризи.
У неї два шляхи: або зупиняти війну і говорити про відновлення, скасування санкцій, або ж залазити в кишені до росіян і будувати типову Північну Корею. Навіть не Радянський Союз, тому що СРСР у порівнянні з КНДР це ще легка версія. Але це можуть зробити в Росії. Інше питання, як на це відреагує населення, яке полюбляє їздити за кордон, зокрема російські олігархи,
– розмірковує Клочок.
Невипадково, з його слів, що Франція (одна з шести країн, що блокують новий пакет санкцій) виступила проти обмеження туристичних можливостей для учасників так званої "сво", мовляв, хай ці росіяни їздять, бо в них багато грошей. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" наголосив на тому, що Європа стоїть перед новою загрозою. У випадку зупинки війни загроза проти неї збільшується.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Значить, що треба зробити? Дати можливість Росії більше заробити. Всі дуже палко критикували Трампа за те, що він тимчасово скасував санкції проти російської нафти, яка перебувала в морі після початку військової операції. Мені також це не сподобалося. А тепер європейці взагалі говорять про скасування 21-го санкційного пакета. Об'єми торгівлі, звісно, не такі, як були до початку вторгнення, але вони доволі суттєві, сягають 100 мільярдів євро щороку в різних галузях,
– підкреслив Клочок.
Тому, з його слів, для європейців їхня стратегія сьогодні правильна: відтягнути початок війни в Європі якомога далі, сподіваючись, що до того часу, можливо, Путін помре або його замінять, або зміниться зовнішня політика Росії й війни на їх територіях не буде.
Це нормальна для них практика. Знову ж таки, не для України, тому що мене особисто це обурює… Вони діють синхронно і разом, це свідчить про те, що з ними треба бути в союзі. Бо вони допоможуть, щоб війни не було, і зараз нам допомагають стояти проти російської агресії, але проявляють вправну позицію у геополітиці для мінімізації загроз проти себе. Тому я розглядаю ці санкції, точніше їхню відсутність, виключно через призму їхніх національних інтересів,
– пояснив Клочок.
Повне інтерв'ю Валерія Клочка: дивіться у відео