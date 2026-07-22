Про це в етері 24 Каналу зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, озвучивши про те, що, згідно з оцінками економістів, у Путіна вистачить грошей на війну до кінця 2026 року. У 2027-му фінанси вичерпаються.

Нові санкції проти Росії на паузі: на що сподівається ЄС

Кремль зараз напрацьовує механізми, як забрати гроші у російського населення, посилюються процеси реприватизації, який постійно просував помічник Путіна – Патрушев. Раніше вони були, але зараз, на погляд Клочка, Росія стоїть на порозі шаленої банківської кризи.

У неї два шляхи: або зупиняти війну і говорити про відновлення, скасування санкцій, або ж залазити в кишені до росіян і будувати типову Північну Корею. Навіть не Радянський Союз, тому що СРСР у порівнянні з КНДР це ще легка версія. Але це можуть зробити в Росії. Інше питання, як на це відреагує населення, яке полюбляє їздити за кордон, зокрема російські олігархи,

– розмірковує Клочок.

Невипадково, з його слів, що Франція (одна з шести країн, що блокують новий пакет санкцій) виступила проти обмеження туристичних можливостей для учасників так званої "сво", мовляв, хай ці росіяни їздять, бо в них багато грошей. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" наголосив на тому, що Європа стоїть перед новою загрозою. У випадку зупинки війни загроза проти неї збільшується.

Значить, що треба зробити? Дати можливість Росії більше заробити. Всі дуже палко критикували Трампа за те, що він тимчасово скасував санкції проти російської нафти, яка перебувала в морі після початку військової операції. Мені також це не сподобалося. А тепер європейці взагалі говорять про скасування 21-го санкційного пакета. Об'єми торгівлі, звісно, не такі, як були до початку вторгнення, але вони доволі суттєві, сягають 100 мільярдів євро щороку в різних галузях,

– підкреслив Клочок.

Тому, з його слів, для європейців їхня стратегія сьогодні правильна: відтягнути початок війни в Європі якомога далі, сподіваючись, що до того часу, можливо, Путін помре або його замінять, або зміниться зовнішня політика Росії й війни на їх територіях не буде.

Це нормальна для них практика. Знову ж таки, не для України, тому що мене особисто це обурює… Вони діють синхронно і разом, це свідчить про те, що з ними треба бути в союзі. Бо вони допоможуть, щоб війни не було, і зараз нам допомагають стояти проти російської агресії, але проявляють вправну позицію у геополітиці для мінімізації загроз проти себе. Тому я розглядаю ці санкції, точніше їхню відсутність, виключно через призму їхніх національних інтересів,

– пояснив Клочок.

Повне інтерв'ю Валерія Клочка: дивіться у відео