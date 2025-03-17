Могут ли США силой принудить Россию к перемирию: Сибига дал исчерпывающий ответ

Украина и США согласовали идею 30-дневного перемирия. Глава МИД Украины Андрей Сибига считает, что в случае отказа России США могут применить санкции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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США может прибегнуть к давлению против россиян

Андрей Сибига заявил, что сейчас США активно работают с Россией для получения четкой позиции по вопросам перемирия. Как отмечает министр, в случае отказа, Украина может ожидать усиления давления со стороны США.

Мое мнение, что отрицательный ответ, отказ российской стороны по этому предложению презюмирует возможность применения необходимых элементов давления на россиян для достижения мира,

– заявил Сибига.

По словам главы МИД, ключевыми инструментами давления являются дипломатические меры, в частности санкции, которые могут быть применены для достижения желаемого результата.

К слову, у Сибиги также спросили, насколько реалистичной является идея о перемирии. По его словам, он может четко сказать, что украинская и американская стороны готовы к перемирию. Дипломатически мяч на стороне России, а уже после согласования будут дальнейшие действия.