Политолог Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что россияне находят огромное количество способов обхождения санкций. Хотя они – инструмент действенный, но их необходимо усиливать и модернизировать, чтобы максимально не дать стабилизироваться экономике России.

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Не соответствует действительности

Политолог подчеркивает, что после того, как в российских ракетах, которые прилетают в мирные города Украины, находят компоненты из США и Европейского Союза, появляются огромные вопросы к западным партнерам.

Санкции нужно усиливать,

– отметил Алексей Буряченко.

Что касается западных экспертов, которые заявляют, что экономика России процветает, политолог уверен, что это не соответствует действительности, особенно если проанализировать состояние российской экономики по сегментам до полномасштабного нападения на Украину и сейчас.

Несмотря на то, что россияне сейчас закрыли все статистические данные, чтобы никто не мог провести анализ, некоторая информация все же попадает в СМИ, из чего политолог предлагает сделать более-менее объективную оценку экономики России.

Нефть. При том, что россияне почти вышли на довоенный экспортный объем, цена на нефть в 3 – 4 раза меньше, чем при продаже в ЕС до начала войны.

При том, что россияне почти вышли на довоенный экспортный объем, цена на нефть в 3 – 4 раза меньше, чем при продаже в ЕС до начала войны. Газ. Объемы увеличились, а накапливать негде. Остается сжиженный газ как сегмент соответствующего экспорта в ЕС, но он имеет небольшое значение.

Объем российской экономики очень уменьшился, и единственное, вследствие чего она сейчас балансирует, это накопление резервных фондов.

Миллиардные ресурсы ради влияния

Также россияне экспортируют товары двойного назначения для своего военно-промышленного комплекса в 5 – 6 раз дороже номинала, за который они раньше могли закупать эти товары.

Поскольку ВВП России базируется сейчас именно на военной компоненте, у нее идет огромное провисание по всем другим отраслям,

– сказал Буряченко.

По его мнению, когда Россия тратит миллиардные ресурсы для того, чтобы иметь влияние на западных экспертов и СМИ, на проведение круглых столов, где они ставят лояльных к себе экспертов и рассказывают миру, что у них все хорошо и экономика процветает несмотря на санкции, это абсолютная дезинформация и неправда.

Россияне будто подчеркивают: что бы Запад не делал более двух лет, российская экономика мало того что не упала, а Россия не развалилась, она еще и процветает. Тем самым Россия побуждает наших западных партнеров к договоренностям и более лояльной позиции относительно переговоров с Владимиром Путиным,

– подытожил политолог.

Экономические проблемы России