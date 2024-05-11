В то же время для того, чтобы у России просто не хватало топлива даже для нужд фронта, атаки на НПЗ должны происходить в течение длительного времени. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, объяснив, что Кремль, столкнувшись с дефицитом, найдет решение.

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Болевая точка России

Украинские спецслужбы продолжают систематически и результативно атаковать нефтяную отрасль России. Проблемы у россиян уже начались, впрочем, пока они не настолько ощутимы, чтобы утверждать о дефиците топлива.

Удары по НПЗ могут повлиять непосредственно фронт, если в России просто не будет хватать горючего, но до этого очень далеко. Чтобы им не хватало горючего, необходимо уничтожить значительную часть мощностей, не 10 – 15%. Но даже в этом случае Россия будет покупать топливо за рубежом, что они кое-где делают и сейчас,

– отметил Давид Шарп.

Для Владимира Путина, при таком сценарии, будет и другой выход. Ведь довольно сложно представить ситуацию, когда в России нечем будет заправлять танки, зато у гражданских с топливом все будет в порядке. Поскольку российский диктатор хочет победить в Украине любой ценой, то от нехватки топлива скорее будут страдать обычные россияне, чем военные на фронте.

"Это как раз та цель, которой Украина и добивается – серьезный удар по экономике России. Прежде всего чтобы российского экспорта было меньше или вообще его не было, а соответственно и доходов. А также, чтобы внутри России граждане чувствовали значительное повышение цен вообще на все", – отметил военный обозреватель.

Для того чтобы ситуация с нефтепродуктами для России стала катастрофической, необходим комплексный подход и успешные атаки на НПЗ в течение долгого времени. Уже сейчас можно утверждать, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам действительно имеют систематический характер.

"НПЗ являются болевыми точками России, поэтому россияне будут искать способы их защитить. С другой стороны, Россия – очень большая страна, у них немало НПЗ и других уязвимых точек. Если что-то одно защитили хорошо, то не это означает, что нельзя атаковать что-то другое – были бы возможности", – добавил Шарп.

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