Водночас для того, аби у Росії просто не вистачало палива навіть для потреб фронту, атаки на НПЗ мають відбуватися впродовж тривалого часу. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, пояснивши, що Кремль, зіткнувшись з дефіцитом, знайде рішення.

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Больова точка Росії

Українські спецслужби продовжують систематично та результативно атакувати нафтову галузь Росії. Проблеми у росіян вже почалися, втім поки вони не настільки відчутні, аби стверджувати про дефіцит палива.

Удари по НПЗ можуть вплинути безпосередньо фронт, якщо у Росії просто не вистачатиме пального, але до цього дуже далеко. Щоб їм не вистачало пального, необхідно знищити значну частину потужностей, не 10 – 15%. Але навіть в цьому випадку Росія купуватиме паливо за кордоном, що вони подекуди роблять і зараз,

– зазначив Давид Шарп.

Для Владіміра Путіна, за такого сценарію, буде й інший вихід. Адже доволі складно уявити ситуацію, коли у Росії не буде чим заправляти танки, зате у цивільних з пальним все буде гаразд. Оскільки російський диктатор хоче перемогти в Україні за будь-яку ціну, то від браку пального радше страждатимуть звичайні росіяни, ніж військові на фронті.

"Це якраз та ціль, якої Україна і добивається – серйозний удар по економіці Росії. Насамперед щоб російського експорту було менше чи узагалі його не було, а відповідно й доходів. А також, щоб всередині Росії громадяни відчували значне підвищення цін взагалі на усе", – наголосив військовий оглядач.

Для того, аби ситуація з нафтопродуктами для Росії стала катастрофічною, необхідний комплексний підхід та успішні атаки на НПЗ впродовж довгого часу. Вже зараз можна стверджувати, що удари по російських нафтопереробних заводах справді мають систематичний характер.

"НПЗ є больовими точками Росії, тому росіяни шукатимуть способи їх захистити. З іншого боку, Росія – дуже велика країна, у них немало НПЗ та інших вразливих точок. Якщо щось одне захистили добре, то не це означає, що не можна атакувати щось інше – були б можливості", – додав Шарп.

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